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世衛證實3人病歿大西洋郵輪上 疑染漢他病毒

中央社／ 維德角共和國普拉伊亞3日綜合外電報導

世界衛生組織今天表示，一艘航行大西洋的郵輪上已有3人死亡，其中1人確診感染漢他病毒。這種疾病通常由囓齒類動物傳染給人類。

法新社報導，這波疫情在從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）前往維德角共和國（Cape Verde）的洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上爆發。

世界衛生組織（WHO）告訴法新社：「截至目前已有1例漢他病毒感染經實驗室確認，另有5例疑似病例。6名受到影響人士當中有3人已經死亡，1人目前在南非的加護病房治療。」

南非衛生部今天稍早向法新社表示，該國發生一波「嚴重急性呼吸道疾病」疫情，已經造成至少2人死亡，還有1人正在約翰尼斯堡的加護病房接受治療。

南非衛生部發言人莫哈萊（Foster Mohale）表示，在約翰尼斯堡治療的患者檢驗結果對漢他病毒呈陽性反應。

世衛在聲明中指出：「漢他病毒感染通常與環境接觸有關（接觸被感染囓齒類的尿液或糞便）。雖然罕見，漢他病毒也有可能在人與人之間傳播，可能造成嚴重呼吸道疾病，因此需謹慎監控、支援與回應患者狀況。」

莫哈萊表示，首位出現症狀的是一名70歲乘客，他在船上身亡，遺體目前安放南大西洋英國屬地聖赫勒拿島（Saint Helena）上。

他的69歲妻子也在船上發病，並於轉送南非就醫後，在約翰尼斯堡一家醫院過世。莫哈萊說，死者國籍暫時無法確認。

第3例患者為一名69歲英國籍人士，同樣被轉送約翰尼斯堡接受加護治療。

不願意具名的消息人士指出，死者包括一對荷蘭籍夫妻，並表示第3名死者遺體仍在船上。

世衛表示，現正「協助各國主管機關和船公司協調，安排兩名出現症狀患者的醫療後送」。

據數家旅遊網站資料，洪迪亞斯號屬於極地觀光郵輪，由荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）經營。其行程包括從烏斯華雅出發前往維德角，途經南喬治亞島（South Georgia）和聖赫勒拿島等地。

南非 WHO 疫情

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