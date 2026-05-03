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菲律賓馬永火山蠢動 3萬戶家庭受影響
菲律賓馬永火山（Mayon Volcano）昨天起因岩漿擾動加劇而進入第3級警戒狀態，超過3萬戶家庭的生活受到影響，其中1400戶被撤離至臨時收容所。
菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）昨天把馬永火山的警戒等級調升至3級，並維持至今，規定所有民眾都不得進入火山半徑6公里範圍內的永久危險區。
菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。
菲律賓民防處（OCD）副發言人馬利安諾（DiegoMariano）今天表示，約有3萬500戶家庭受到火山活動影響，其中超過1400戶被撤離至臨時收容所。
馬利安諾補充，為減輕火山灰帶來的影響，地方救災部門已出動灑水車灑水，並向災民分發N95口罩。
根據PHIVOLCS報告，過去24小時之間，主火口持續有熔岩溢流，火山西南側地區出現降灰情況，二氧化硫排放量於5月1日達到單日1586公噸。
此外，地表監測顯示馬永火山的山體短暫膨脹變形，記錄到32次火山地震，反映岩漿壓力仍在累積。
馬永火山位於呂宋島南部艾爾貝省（Albay），是菲律賓24座活火山之一。
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