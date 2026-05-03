嘴上反中、身體很誠實？大陸品牌席捲南韓街頭 粉專揭關鍵：非完全排斥

中國大陸品牌近年持續進軍韓國市場。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」指出，儘管韓國社會存在一定反中情緒，但從麻辣燙、糖葫蘆到近年興起的大陸茶飲品牌，每次進駐仍吸引大量人潮排隊，形成鮮明對比。

粉專分析，韓國網路輿論對大陸相關議題常出現爭議，不少人對大陸文化輸入持保留甚至反感態度，但回到現實市場，只要產品具備話題性與吸引力，仍能成功吸引消費者。

粉專認為，消費者並非完全排斥產品本身，而是對品牌背後的國家印象有所顧慮，這種現象也與台灣類似，不喜歡大陸，但仍會使用相關產品，市場選擇往往更為務實。

此外，隨著大陸手搖品牌進入江南、弘大、新村等核心商圈，也顯示其逐步挑戰韓國原本以咖啡文化為主的市場結構，未來是否能長期立足，仍有待觀察。

近期大陸茶飲品牌「霸王茶姬」在首爾開設3間門市，開幕即吸引大批人潮排隊，有消費者甚至排隊2至3小時才成功購買，其話題熱度無庸置疑。

綜合多家媒體報導指出，門市多設於江南、龍山及新村等核心商圈，單筆訂單甚至累積至數百杯。現場除大陸消費者外，也吸引不少韓國民眾與藝人到場打卡。

此外，包含「蜜雪冰城」等品牌也以低價策略進入市場，逐步擴大影響力。專家分析，大陸茶飲品牌正以價格與話題雙重優勢，挑戰韓國長期由咖啡主導的飲品市場。