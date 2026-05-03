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日本岩手野火獲控制 延燒1600公頃30年第二大規模
日本相關單位表示，岩手縣山林大火經過11天奮戰，如今已控制住。這是日本30多年來規模第二大的野火。
法新社報導，岩手縣山區火勢延燒約1600公頃森林，面積幾乎是紐約中央公園的5倍大。自4月底以來，數百名消防員及逾千名自衛隊員持續投入救火。
根據消防廳統計，至少有8棟建物受損，2人輕傷。在火勢蔓延時，有數千人疏散。
大槌町町長平野公三今天向媒體表示，他與消防官員一起視察災區後，得知「火勢已獲得控制」。
平野公三指出，空中與地面協同撲滅行動，加上近日大雨，發揮滅火關鍵性作用。但他說，由於餘燼可能悶燒，相關單位將持續戒備。
共同社報導，這是日本30多年來規模第二大的野火。近年冬季日益乾燥，增加野火風險。
岩手縣去年也爆發野火，延燒面積達2600公頃，那是自1975年北海道釧路2700公頃大火以來最大的野火。
科學家持績警告，人類燃燒化石燃料導致氣候變遷，讓乾旱更加嚴重且持續更久，為野火提供易燃條件。
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