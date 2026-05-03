喝咖啡能增肌？ 韓1.5萬人最新研究：日飲3杯「這指數」明顯較佳

許多人每天必須來杯咖啡提神醒腦，但你知道喝咖啡可能對「長肌肉」有幫助嗎？經常分享健康與食品科學新知的粉專「韋恩的食農生活」指出，根據韓國首爾大學醫學院的一項最新大型研究顯示，咖啡的攝取頻率與成人肌肉量呈現正相關。

該項研究由韓國首爾大學醫學院朴相民教授的研究團隊於4月28日正式發表。團隊以2008至2011年間的「韓國國民健康營養調查」資料為基礎，針對1萬5447名、年滿20歲以上的成人進行深度分析。

研究結果得出兩大主要發現：

男性族群：每日飲用咖啡達3次以上的男性，其「四肢肌肉量指數（ASMI）」以及「去脂體重指數」，均高於每日喝不到1次咖啡的族群。

女性族群：趨勢與男性相同。每日飲用3次以上的女性，不僅四肢肌肉量指數較高，其「體脂肪量指數」也明顯較低（飲用3次組為7.68，相較於不足1次組的7.81）。

為何喝咖啡能與肌肉量產生關聯？研究團隊推測，這背後的生物機制可能要歸功於「咖啡因」。咖啡因能有效促進人體的能量代謝與脂肪氧化作用。

此外，學界也有其他相關研究呼應了此論點，證實咖啡因的攝取與骨骼肌質量呈正相關。這也意味著，若以「增長肌肉」為主要目標，飲用「含咖啡因」的咖啡，實質效果會比選擇無咖啡因的品項來得更好。

不過，研究團隊也嚴正強調，目前尚無法武斷地認定「喝咖啡就能直接改變體型」。這兩者間的直接因果關係，以及咖啡因未來是否能做為對抗「肌少症」與「肥胖」的有效手段，仍有待後續更深入的臨床研究來加以證實。