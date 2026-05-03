網問「有男人一生沒DIY過？」釣出乙武洋匡回應 留言驚：因為太受歡迎了

日本知名作家乙武洋匡過去雖曾深陷感情風波，但其幽默與樂觀的性格依舊常在社群引發話題。近日，一名日本網友在社群平台X（原推特）上發出靈魂拷問：「我很納悶，這世界上是否存在從出生至今，一次都沒有過『生理自慰』經驗的成年男性？」原PO甚至打趣表示，若真的沒試過，感覺有點浪費生命。

這則貼文發出後隨即引發熱議，沒想到竟意外釣出「重量級大咖」認證，乙武洋匡本人在該文下方留下一個簡單的「舉手」表情符號，以自嘲方式暗示自己正是原PO口中的人選。

這神來一筆的回應在短時間內狂吸超過1365萬次查看，網友紛紛留言，「如果是乙武先生那種受歡迎的人，根本不需要吧」、「是因為乙武先生的手碰不到嗎」、「不對吧，大哥，磨床墊應該還是辦得到吧？」、「想像一下進入青春期後慾火焚身，卻沒辦法靠自慰排解的情況，讓我再次感受到乙武先生障礙的沉重感，以及他克服這一切的偉大，應該要開發自慰用的義手才對」、「如果能做出專門給手腳不方便的人使用的飛機杯，不知道有沒有市場？」

乙武洋匡為原因不明的先天性四肢切斷症患者，他的自傳《五體不滿足》在日本熱銷超過400萬冊，因此成為家喻戶曉的名人。雖然2016年爆發的不倫戀風波令其形象一度重挫，並結束與前妻15年的婚姻，但近年他積極參與公眾事務，並頻繁透過社群與網友互動，再度讓他在網路世界掀起一波討論浪潮。