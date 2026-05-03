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澳洲首屆「台灣教育展」 聚焦赴台留學及獎學金資訊

中央社／ 雪梨3日專電

駐澳大利亞代表處教育組於5月2日在墨爾本舉辦第一屆「台灣教育展」。台灣從北至南共有8間大學參展，向澳洲學生提供前往台灣升學及獎學金等資訊。

此次活動在墨爾本大學亞洲研究中心舉行，參展大學包括國立台灣大學、國立台灣師範大學、輔仁大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中興大學、逢甲大學及國立成功大學。

另外，澳洲台灣商會代表羅文凱（Rowan Callick）、墨爾本大學亞洲研究中心副主任史密斯（Craig Smith），以及駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤，都親赴現場致詞。

現場還有多名學界代表出席開幕儀式，其中包括亞太教育者年會（APAIE）秘書處主任金奈德（Louise Kinnaird）及國際關係經理馬加斯（Lucinda Malgas）、前澳洲辦事處副代表暨商務處處長莫博仁、墨爾本大學工學院副院長許建平（Felix Kin Peng Hui）、墨爾本大學外語教育教授克羅斯（Russell Cross）、亞洲研究中心資深講師杜立平及澳洲眼科研究中心首席研究員劉貴玄（Rick Liu）等。

展場除了提供有關學位課程、研究計畫、短期進修、華語學習及獎學金等資訊外，還有介紹台灣社會文化的活動；例如，目前於墨爾本大學攻讀碩士的布農族台灣學生Bukut Qalavangan（布穀．喀勒芳安）介紹台灣原民文化。還有曾赴台研習的「新可倫坡計畫」獎學金得主岳允言（Davidson Yue），也到場分享他在台灣的學習經驗。

駐澳代表處教育組秘書李瑋禎接受中央社電話訪問時表示，去年台灣教育部提供超過50個獎學金名額，讓澳洲學生赴台學習。她強調，外國學生對於台灣的科技、語言及特色產業等相關課程的需求，持續出現成長。

李瑋禎指出，本次教育展凸顯台、澳之間更廣泛的經貿連結；澳洲為重要原物料供應國，而台灣則在全球半導體製造中扮演關鍵角色，雙方亦持續拓展潔淨能源與農業領域合作，展現長期成長潛力。

李瑋禎說，台澳人民交流關係密切，台灣近年積極推廣為留學目的地，其安全性、交通便利性及生活品質備受肯定。台北在近期國際評比中名列全球宜居城市之一。

李瑋禎提醒，台灣教育部提供的「台灣獎學金」即將於5月5日截止送件，歡迎澳洲學生踴躍申請。

逢甲大學 輔仁大學 留學

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