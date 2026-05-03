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跨海的酸甜滋味 菲律賓芒果乾大王擄獲世界味蕾

中央社／ 宿霧市3日專電

對許多外國消費者而言，菲律賓芒果乾不只是旅遊回憶，更是一種獨特的南國滋味。國際食品公司董事長黃純達50年前向農民「借」芒果創業，面對挑戰也逐一克服，在菲律賓芒果乾產業站穩一席之地。

一口咬下芒果乾，先綻放甜味，隨之而來的是一抹恰到好處的微酸。正是這種「甜中帶酸」的立體層次，讓菲律賓芒果乾在亞洲眾多品種中脫穎而出，與其他國家產品的偏甜口味有了區隔，成為擄獲國際消費者味蕾的關鍵。

在菲律賓芒果乾產業中，「國際食品公司」（Profood International Corporation）估計占有8成出口市場，旗下「Philippine Brand」與「Cebu Brand」等品牌的產品，已銷到50多個國家。

這背後的核心人物，是公司董事長黃純達（Justin Uy）。

他介紹，芒果乾的旅程從果園開始，而成熟度是產品成敗的關鍵。只有在樹上自然成熟的芒果，才能散發出理想的甜度與香氣；在海平面地區，芒果約95天就可採收，而在氣候較涼爽的高山地區，則可能需要140天。

採收後，芒果會在控制條件下自然熟成，仔細清洗後進入加工環節。

去皮看似簡單，卻隱藏著訣竅：削得太厚會浪費果肉，削得太薄則會帶入果皮的苦味。在加工廠內，員工以熟練的節奏操作特製削刀，每顆芒果平均只需6秒即可完成去皮。

接著，芒果被切成均勻的片狀，並進行殺菌處理。乾燥是關鍵步驟，雖然現代技術可以在數小時內完成，但為了保留最佳口感與風味，業者往往選擇多達2天的慢速乾燥程序，以保持果肉柔軟並鎖住天然香氣。

最後，成品經過密封包裝，出口到全球市場。

「我們只使用『加拉寶』品種（Carabao，又稱呂宋芒）製作芒果乾。它的纖維最少，且具備甜中帶酸的理想風味。」黃純達告訴中央社。

他進一步解說，多數芒果品種兩側都有纖維，但呂宋芒果的纖維主要集中在一側，使得加工時可以避開纖維較多的一側，提升咀嚼的口感。

黃純達15歲就因家境不佳而出外分擔家計，嘗試過貝殼飾品、養雞與菇類種植等生意，也曾借高利貸經商，最終發現利潤幾乎全被利息吞噬。這些經歷讓他對資金與風險有了深刻體會，也塑造日後更謹慎的經營策略。

轉機出現在1970年代後期，當時菲律賓的芒果產量過剩、價格低廉，甚至出現果農任其腐爛的情況，黃純達看見了機會。

「在缺乏資金的情況下，我向農民『借』芒果，承諾90天後加利息償付，雙方互利互惠，從家庭工廠擴大到今天的規模。」

創業第一年，公司一年生產18公噸，如今每4小時就能有同樣產出，主要市場有美國、英國、加拿大、墨西哥、日本、台灣與香港等。黃純達憑藉化學工程背景，把生產流程標準化，讓大規模生產仍能維持手工小批次的品質。

然而，成功總會伴隨挑戰。芒果成本大幅上升，颱風頻繁與氣候變遷，使得芒果供應變得不穩定。為此，黃純達將採購網絡從宿霧分散至菲律賓南北共3地，外加柬埔寨，以確保芒果來源，同時也區分高端與大眾市場。

被問及如何評價菲律賓芒果乾，黃純達自豪地回答，它就像汽車裡的「賓士」，代表著品質與美味；而對他個人而言，芒果乾更是承載著一個透過誠信與勤奮而白手起家的故事。

從40多年前果園中掉落一地無人撿的水果，到成為擺上世界各地貨架的特產，菲律賓芒果乾的旅程仍在繼續，在滿足消費者味蕾的同時，也為菲律賓賺進外匯，更讓農民有著穩定收入。

菲律賓 芒果

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