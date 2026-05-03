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巴西東北暴雨洪水釀6死 數千人撤離家園
巴西聯邦政府今天表示，東北部遭豪雨襲擊，培南布可州（Pernambuco）和巴萊巴州（Paraiba）在過去48小時內，已造成至少6人喪生，數千人疏散避難。
在培南布可州，首府雷西夫（Recife）及附近地區因暴雨引發洪水和土石流，有2人死亡；鄰近的奧林達（Olinda）也有2人罹難，州內約1500人被迫撤離。
巴西融合暨區域發展部（Integration and Regional Development Ministry）表示，巴萊巴州有2人喪生、1800人疏散，受災最嚴重的城市為孔迪（Conde）、州府川派索市 （Joao Pessoa）與大坎皮納斯 （Campina Grande）。
區域發展部表示：「國家風險與災害管理中心在暴雨最嚴重期間共發布22次警報。由於培南布可和巴萊巴的災情，加上此區最新天氣預報，目前已提升至最高警戒。」並說，雖然降雨趨緩、情勢改善，但今天一整天仍須保持高度警戒。
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