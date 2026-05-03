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聖保羅舉辦聖靈降臨節 供餐1500名街友展現社會關懷

中央社／ 聖保羅2日專電

巴西聖保羅市「街友之糧」日前舉辦「聖靈降臨節」，提供「聖靈盛宴」午餐給1500人，並以旗幟巡遊與傳統音樂舞蹈展現信仰與社會關懷。

活動由「街友之糧」（Pão do Povo da Rua）主辦，由巴西料理研究院（IPCB）創辦人佛魯戈里（Ricardo Frugoli）教授推動，成立於2020年，透過烘焙坊提供每日餐食（如營養強化麵包、蛋糕、巧克力牛奶），並培訓街友烘焙技能，協助其重返就業市場。

佛魯戈里長年奉獻心力，2024年獲聯合國糧農組織（FAO）頒發「世界糧食英雄」稱號。當天活動中，他致詞感謝市政府及各界慈善人士支持，讓更多人獲得尊嚴的飲食與社會包容。

台灣僑社自2020年起持續支持並參與，除協助餐食供應外，也在精神層面陪伴弱勢群體。慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）創辦人支黃秀莉分享感想，認為活動展現跨文化的愛心與團結，台灣僑社參與不僅是物質上援助，更是精神上陪伴。

當天來自巴西各地多個團體的旗幟隊伍從「街友之糧」所在的「巴西料理之家」，一路行進至「葡萄牙語博物館」，象徵文化與信仰交流。

出席貴賓包括聖保羅市糧食安全局長阿虎達（Vitor Arruda）國際關係局長甘德拉（Ángere Gandra）、人權社會福利局長席維拉（Regina Silveira）、前城市安全局長寶莉娜（Elza Paulina），以及支黃秀莉等。

聖靈降臨節（Festa do Divino Espírito Santo）源自葡萄牙，隨殖民傳入巴西，象徵信仰、慈善與社會凝聚力。如今在聖保羅街頭，這場盛會不僅是宗教慶典，更是社會關懷的具體實踐。

葡萄牙 聯合國 牛奶

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