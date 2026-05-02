「海上貴婦」渡重洋 日本世界知名大帆船「海王丸」訪加拿大

世界知名日本大型帆船「海王丸」（Kaiwo Maru）歷經25天航程，從東京飄洋過海抵達加拿大西岸的卑詩省列治文市，展開友好的海洋文化之旅。

這是「海王丸」第3度到列治文市（City ofRichmond），前兩次分別於2004年和2017年。該市於週末在史蒂夫斯頓漁村（Steveston Village）的加里角公園（Gary Point Park）舉辦「船岸之旅」（Ships toShore）嘉年華，歡迎民眾一睹這艘美麗帆船的風情。

帆船官員今天先帶記者登船參觀介紹，「海王丸」由日本政府為培養商船船員而建造的訓練船，主要供學生實習航海技術使用，它與姊妹船「日本丸」並稱為日本「兩大帆船」。

如今巡航的第2代「海王丸」於1989年建成，是世界上最大的高桅帆船之一，長361英尺，高182英尺，擁有36張帆，總面積達3萬平方英尺。首代「海王丸」於1930年下水，數十年後退役，如今永久在富山縣海王丸公園停泊並對外展覽。

第2代「海王丸」（Kaiwo Maru）保留了第1代的精緻與講究，所有桅桿、纜繩、鐵錨和帆布都呈現日本帆船的傳統風格。 中央社

「海王丸」以其優雅的白色船身與整齊的帆裝聞名，享有「海上貴婦」或「海上白天鵝」的美名。

帆船官員介紹，第2代「海王丸」的配備當然比第1代更新穎，但是傳統又細緻的風格是永遠不變的，船上的每一根桅桿、每一條纜繩和每一支鐵錨，建造過程很講究，在海上運行的時時刻刻也都被仔細看護。

帆船官員強調，對學員的嚴謹訓練也是近百年來絕對不變的，因為「海上安全」非常關鍵。

談起這次25天航程中最驚險的回憶，帆船官員說：「總共經歷過4次惡劣天氣系統，最糟的一次海浪高達7公尺，船身傾斜約33度，可說是驚滔駭浪，有些從未暈船的學員都暈吐了。」

帆船官員期待週末兩天能與加拿大民眾分享這艘帆船的美麗故事，並指出日本和海洋有深厚關係，希望大家透過帆船認識日本從航海探索到現代航海訓練的轉變和文化。

列治文傳訊部門總監奧貢塞坦（DammyOgunseitan）很高興「海王丸」再度來訪，他說，史蒂夫斯頓漁村曾是加拿大最大的日裔聚居區，眾多日裔漁民曾在此定居，深厚的文化紐帶是恆久的。「列治文市和日本和歌山（Wakayama）是姊妹市，每年4月我們都在加里角公園舉辦櫻花節，而這些美麗的櫻花當年是和歌山捐贈的。」

嘉年華安排藝文表演、手工藝區和海洋生態區等多元活動，民眾不僅可近距離體驗帆船風采，也透過活動認識列治文獨特的海岸文化與歷史底蘊。