伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 傳獄中健康「災難性惡化」急送醫

伊朗人權運動人士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的基金會今天說，這位身陷囹圄的2023年諾貝爾和平獎得主健康出現「災難性惡化」，包括發生心臟危機，正在伊朗醫院接受治療。

路透社報導，現年50多歲的穆哈瑪迪傳出曾在獄中心臟病發後，負責頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書昨天對她的健康惡化表達關切。

穆哈瑪迪家人管理的穆哈瑪迪基金會（NargesMohammadi Foundation）今天在官方網站發布聲明表示，穆哈瑪迪「因健康狀況災難性惡化，包括發生過2次完全失去意識和1次嚴重心臟危機，今天已緊急送往位於桑揚（Zanjan）的1所醫院」。

聲明還說，曾接受3次血管成形手術的穆哈瑪迪經歷數天危險的高血壓和嚴重噁心後，今天上午昏倒，將她送醫是「絕望的緊要關頭」措施，有可能來不及應對她危急的健康需求，她的生存權正面臨「直接且迫切」威脅。

穆哈瑪迪因推動伊朗女權及廢除死刑，而在獄中獲得諾貝爾獎殊榮。她去年12月再因在律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追悼會上對其死因予以譴責，被控發表煽動性言論而遭到逮捕。

穆哈瑪迪的基金會2月表示，她再被判處7年半徒刑，當時挪威諾貝爾委員會呼籲立即釋放她。但數週後便爆發美國和以色列對伊朗的戰爭。