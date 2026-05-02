芬蘭最盛大春季慶典「五一瓦普節」 跨世代數萬民眾歡慶春天降臨

芬蘭一年一度最盛大的春季慶典「五一瓦普節」（Vappu）慶祝活動從4月30日傍晚開始，市區湧入數萬名民眾。慶典的核心焦點，學生為噴泉雕像「阿曼達」（HavisAmanda）戴白帽。

學生代表先用消防車的消防水帶將強力水柱灑在雕像上，接著搭乘吊車從空而降拿著地板刷清洗雕像。

五一瓦普節（Vappu）的重頭戲「戴帽儀式」開始前，穿著各色連身工作服的芬蘭學生代表，全副武裝懸吊在空中並手持長柄刷，準備為噴泉雕像「阿曼達」洗澡。 中央社

在漫長等候的下午，負責維持秩序的學生志工穿梭人群，手裡端著巧克力、瓶裝水和冰淇淋，遞給守候的觀眾，十分貼心。

晚間6時整，學生志工再度升空將巨大的白色學生帽戴在雕像頭上。數萬名市民同時從口袋、包包裡掏出白帽往頭上一戴，集體開氣泡酒歡慶。市區一片白色帽海，十分壯觀，也宣告瓦普節系列活動正式開跑。

被芬蘭人暱稱為「曼塔」（Manta）的阿曼達雕像，1908年矗立於市場廣場（Market Square），由雕塑家瓦爾葛倫（Ville Vallgren）創作，用以象徵赫爾辛基自大海中誕生。然而雕像引發爭議不斷，婦女團體批評裸體雕像有損女性尊嚴，勞工團體則認為此舉浪費公帑。

1909年，有學生擅自為雕像戴上了第一頂帽子，當時屬違法行為；直到1951年，警方才正式允許為雕像戴帽。如今，這已演變成芬蘭最具代表性的文化景觀，象徵著學術傳統與大眾歡慶的結合。

位於赫爾辛基市中心的噴泉雕像「阿曼達」（Havis Amanda）戴上象徵學術傳統的白色學生帽，是芬蘭五一瓦普節（Vappu）最具指標性的傳統，每年皆吸引數萬民眾齊聚廣場共襄盛舉。 中央社

白帽不是人人有份，唯有通過高中升學考（ylioppilastutkinto）的畢業生才有資格佩戴，是值得驕傲的學業憑證。

5月1日早晨，慶祝活動還有一個傳統是到公園集體野餐。

赫斯佩里亞公園（Hesperia Park）內，芬蘭瑞典語社群自清晨便陸續聚集，聆聽有180年歷史的「學術合唱協會」（Akademiska sångföreningen）在晴空下高唱迎春樂曲。

受訪民眾約翰（Johan）頭戴一頂泛黃舊帽，毫不避諱地說：「芬蘭人平時不太常笑，但今天比較特別，這是一年當中唯一真正放得開的時候。」

赫爾辛基今天氣溫攝氏20度，溫暖的氣候吸引了不同世代的民眾。從帶著泰迪熊的小孩到戴著泛黃學生帽的長者，皆在草地上野餐，分享這一年一度「芬蘭難得會笑」的時刻。

民眾恩蕊卡（Henrika）說，節目差不多結束，人卻還不想走，「大家都還在享受陽光，沒有人想離開」。

赫爾辛基五一瓦普節氣溫回升至攝氏20度，溫暖氣候吸引不同世代的民眾在草地上集體野餐。 中央社

翰娜（Jonna）說，從孩童到老人家，所有世代聚在同一個地方迎接春天，「這在哪個國家都不常見，芬蘭人能這樣慶祝是幸運的」。

慶典不僅標誌著漫長冬天的結束，更是跨世代群體連結的展現。

瑪麗亞（Maria）說，五月節本是芬蘭一年裡最好的節日。她停頓了一下又說，「每逢這樣的好天氣， it'sjust magic」。

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