美影藝學院祭出新規 AI演員、AI編劇不符奧斯卡提名資格

美國影藝學院今天表示，以人工智慧（AI）創造的演員與編劇將不具備角逐奧斯卡金像獎的資格。

法新社報導，根據美國影藝學院（Academy ofMotion Picture Arts and Sciences）新規定，唯有真實、活生生的人類表演者，而不是其AI化身，才符合角逐奧斯卡金像獎的資格；此外，電影劇本也必須由人類執筆，而非出自聊天機器人之手。

影藝學院表示：「在演技類獎項中，唯有在電影正式演職員表中，且經證明是由人類在徵得其同意下所演出的角色，才具備角逐資格。」

「在編劇類獎項中，規則則明確化為劇本必須由人類創作方可入選。」

在這項新規定宣布前幾天，已故男星方基墨（ValKilmer）的AI版本才剛向戲院業者公開。這位演出「捍衛戰士」（Top Gun）的影星已於1年前離世。

在考古動作片「深如墳塚」（As Deep as the Grave，暫譯）預告片中，出現了一個年輕化的方基墨數位分身，並對另一名角色說道：「別害怕死人，也別害怕我。」

該計畫是在方基墨家屬的全力支持下完成，家屬提供了方基墨的影像資料庫，用於重建他在人生不同階段的樣貌。

除了AI相關規範，影藝學院本次也調整了最佳國際影片（Best International Feature）的提名規則。

過去，唯有獲得國家官方機構選出的電影才能參賽，這對身處威權國家、具有批判性的電影而言是一大困境。例如伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）的作品「只是一場意外」（It Was Just an Accident，暫譯），今年稍早是以法國代表的身分獲得提名。

根據新規定，一部非英語電影若能在坎城、柏林、釜山、威尼斯或多倫多等重大國際影展中贏得具資格的獎項，同樣能跨越國籍限制獲得參賽權。

影藝學院也宣布，在該類別中，電影本身將被視為入圍主題而非國家，導演的名字將會連同國家（若適用）一起被刻在奧斯卡小金人底座的電影片名之後。