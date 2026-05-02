捷克藝術家蒐集「全民壞習慣」出書 展現民族自嘲力

「我說話很快、聲音很大，會重複用同樣的詞，會買不需要的衣服，不接某些電話，晚睡，還會唸我老公。」近期捷克藝術家謝達出版「全民壞習慣收藏」，這本書收錄9230條大眾投稿的壞習慣，將負面的習慣轉化為正向且具凝聚力的作品。

2022年，謝達（Kateřina Šedá）推出一個專門蒐集壞習慣的線上資料庫，任何人都能在網站上提交自己的壞習慣、朋友或家人的壞習慣，甚至是整個國家的壞習慣。

這位藝術家率先大方地在網站上細數自己的「罪狀」，例如講話粗俗、總覺得別人太慢、把頭髮留在浴缸、晚上吃巧克力......等。謝達說，她已公開自己60條壞習慣，可能還會想到更多。

多年來，這個網站已累積3萬5666個壞習慣投稿，謝達與團隊從中選出9230條，並收錄在「全民壞習慣收藏」（National Collection of Bad Habits）這本書中，包含開車時罵髒話、對牙醫說謊、幫照片裡的人美白牙齒、只有在植物「發出訊號」時才澆水......等行為。

謝達在全民壞習慣網站上表示：「我希望這本書能成為一面忠實映照捷克民族的鏡子，並促使我們重新審視自身行為。將整體構築為一部簡明的壞習慣百科，同時也是一項非傳統、全面性的捷克民族研究，涵蓋捷克人與身體、心靈、家庭、廁所、清潔、節日。」

她說：「捷克民族擁有不少怪癖與缺點，也正因如此，這本真誠而奇特的作品才得以誕生。然而，我們最大的優點，仍是能夠自嘲，而這正是本書的核心精神。我希望它不僅能帶給你娛樂與驚喜，也能觸動你，並引發些許自我反思。」

謝達說，坦承自己的壞習慣是一種策略。她希望鼓勵人們分享私密的一面，並相信，當研究者先揭露自己的弱點，人們會更願意跟進，且分享壞習慣或許能讓彼此更親近。

謝達表示：「社會建立在競爭與不斷展示成功之上，我們不會炫耀自己的弱點。但其實，正是這些弱點比起不停比較，更能拉近彼此距離。」

她指出，一個人的壞習慣，可能是另一個人的優點。「壞習慣，是個人或群體反覆出現且讓人困擾的行為。但壞習慣對每個人來說都不同。例如，規律地打掃家務，對某些人來說很煩，但對另一些人來說卻值得欣賞。」

謝達鼓勵人們不要為自己的壞習慣感到羞愧，「連孟德爾都有壞習慣。」

她舉例，孟德爾是世界知名的遺傳學之父，「但孟德爾首先是一個『人』。他擁有許多美德，也和所有人一樣，必然有一些壞習慣。我們確知的一點是，他是個重度吸菸者！但這是否讓他成為一個更差的人？他的科學貢獻因此減損嗎？一點也沒有。」

謝達說：「只要世上還有人類，就會存在壞習慣。我們會對抗其中一些，也會滋養另一些，但它們本來就是我們DNA的一部分。如果孟德爾先生仍在世，也許他會把研究導向這個方向。」