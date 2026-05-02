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練泰拳變長居門票！泰國5年「DTV簽證」條件曝光 軟實力吸引外國人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國曼谷一間健身房在2021年放鬆新冠疫情限制後重新開放，人們在館內練習泰拳。資料照片。路透
泰國曼谷一間健身房在2021年放鬆新冠疫情限制後重新開放，人們在館內練習泰拳。資料照片。路透

泰國推出「泰國目的地簽證」（Destination Thailand Visa，DTV），為期5年、可多次入境，每次最長180天，開放報名泰拳、泰式料理等「泰國軟實力相關活動」者申請，亦適用於長期醫療需求者與遠距工作族群。紐約時報報導，部分外國人透過DTV赴泰學習泰拳，訓練不必特別艱苦，也未強制要求實戰對打。

泰拳傳統多在戶外或海邊訓練，但潘姆．林（Pam Lin）近日卻是在曼谷一間有空調的健身房上課。48歲的她戴著拳套、赤腳站上擂台，不斷擊打拳靶，現場傳出穩定的「砰、砰」聲。教練一邊鼓勵她，一邊舉起拳靶，讓她以拳頭與肘部反覆擊打。

自2024年推出以來，DTV已吸引數千人申請，長期對泰國文化著迷的潘姆正是其中之一。她原本住在美國加州，因熱愛泰拳申請簽證搬到曼谷，並持續遠距工作。她強調，學習泰拳主要出於興趣，並非為成為職業選手，沒有要跟人對打。她說：「當DTV推出時，我馬上就申請了，也想在去泰國的同時鍛鍊身體。」

對觀光客而言，DTV提供長期停留機會，且當地生活成本較低；對泰國來說，則是吸引旅客的另一管道。申請條件包括約1萬3000泰銖（台幣約13481元）費用與至少50萬泰銖存款，「軟實力」途徑者須證明至少上課6個月。

紐約時報調查的三家泰拳健身房連鎖表示，DTV學員多為來自美英等西方國家的男性，且多為初學者。潘姆每周在Fitfac Ekamai上兩次課，該館隸屬於擁有11家分店的連鎖品牌，收費最高約每月4000泰銖。在平日下午，館內僅有少數學員。

Fitfac老闆阿卡西特（Aekkasit Tachasirinugune）表示，過去申請長期簽證流程複雜，不僅難以理解，也不易取得；但在DTV推出後，申請人已無須親赴大使館，所有程序均可在線上完成，文件要求也相對簡化。雖然DTV持有人數不明，但已為曼谷泰拳館帶來商機，其中不少還提供簽證申請協助與訓練營，Fitfac目前約有700名相關學員。

阿卡西特指出，約80%學員是「為了看起來更好」，僅20%為比賽而訓練，「我們就是服務那80%的健身房」。為避免受傷，館內禁止對打。

曼谷 泰國 簽證 健身

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