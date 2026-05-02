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最嚴重礦產污染之一 美眾議院委員會：尚比亞協助陸礦企掩蓋災難

中央社／ 台北2日電
美國眾議院美中戰略競爭特別委員會調查發現，欠下中國數十億美元債務的尚比亞政府協助一家中資礦業公司掩蓋礦產污染，這是尚比亞歷來最嚴重的礦產污染事件之一。 示意圖／美聯社
美國眾議院美中戰略競爭特別委員會調查發現，欠下中國數十億美元債務的尚比亞政府協助一家中資礦業公司掩蓋礦產污染，這是尚比亞歷來最嚴重的礦產污染事件之一。 示意圖／美聯社

華爾街日報1日報導，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會調查發現，欠下中國數十億美元債務的尚比亞政府協助一家中資礦業公司掩蓋礦產污染，這是尚比亞歷來最嚴重的礦產污染事件之一。

該起污染事件發生在2025年2月，中國國營企業「中國有色礦業」旗下「謙比希濕法冶煉有限公司」（Sino-Metals Leach）經營的銅礦場尾礦壩發生潰堤，劇毒廢料沖入卡富埃河（Kafue River），導致沿岸的農地被燒焦，數以百計農民缺乏清潔飲用水，並被迫繼續住在受重金屬污染的土地上。

華爾街日報審閱過有關美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）的報告。委員會在報告中表示，拖欠中國政府及中國貸款人66億美元（約新台幣2087億元）的尚比亞政府因擔心遭到中國報復，一直沒有就這場災難向「謙比希濕法冶煉」施壓。

該委員會今年稍早時曾派人與尚比亞政府官員、相關公司高層及公民組織領袖會面。委員會發現，災難發生後，尚比亞政府官員多次訪問中國，但不是要求問責，而是要求進一步投資。

委員會發言人表示，尚比亞政府與中國的關係充滿挑戰，中國在該國有強大的政治及經濟影響力，並指「謙比希濕法冶煉」屬於國企，批評該公司就是批評中國政府。

委員會表示，尚比亞政府與「謙比希濕法冶煉」串通，漠視監管機構有關尾礦壩的警告，制止獨立調查，及阻止公民組織與受害者聯繫。

報導表示，2012年開始，尚比亞政府向中國大舉借貸，以建設道路、發電廠、機場及礦業相關設施等。本來預期這些項目可以促進經濟成長，但很多項目停滯，或在全球金屬價值低迷下，需要時間才能帶來利潤。

報導稱，正當數以百計居民透過司法向「謙比希濕法冶煉」追討賠償，尚比亞仍容許該公司今年2月恢復營運。

美國 美中 陸企

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