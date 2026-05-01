快訊

連假首日傳火災！深坑老街雜貨店冒濃煙 消防急出動19分鐘撲滅火勢

疑疲勞失控…高雄男購物返家駕車撞3行人2騎士 68歲婦傷重死亡

多縣市有感！宜蘭20:39發生規模6.1有感地震 最大震度達4級

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲原住民女童遇害引發暴動 總理艾班尼斯呼籲冷靜

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導
澳洲一名男子殺害女童後被居民毆打昏迷，警方將他逮捕送醫後，醫院外有數百名抗議民眾與警消爆發衝突。 美聯社
澳洲一名男子殺害女童後被居民毆打昏迷，警方將他逮捕送醫後，醫院外有數百名抗議民眾與警消爆發衝突。 美聯社

澳洲警方今天表示，1名男子疑似在1個偏遠小鎮殺害1名5歲原住民女童，而遭當地居民毆打昏迷；警方將他逮捕送醫後，醫院外有數百名抗議民眾與警消爆發衝突，當局呼籲群眾冷靜。

路透社報導，約400名憤怒的原住民群眾昨晚在嫌犯被送往的醫院外聚集，他們投擲物品並縱火，造成數名警察與醫護人員受傷，並有多輛警車、救護車與消防車受損。

警方施放催淚瓦斯試圖驅散示威者。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、當地警長及遇害者家屬的發言人則皆呼籲民眾冷靜。

遇害女童住在澳洲北領地（Northern Territory）熱門觀光市鎮愛麗絲泉（Alice Springs）郊區，4月25日晚間從住家失蹤。之後有數百人在市郊的原生林地內搜尋，昨天發現她的遺體。

北領地警長杜爾（Martin Dole）在記者會上表示，47歲男子路易斯（Jefferson Lewis）之後來到愛麗絲泉的1個原住民聚落，警方認為他綁架並殺害女童。本週稍早警方已認定他是嫌疑犯，他有多項傷害前科，最近才出獄。

澳洲廣播公司（ABC）播出的畫面顯示，醫院外的抗議群眾有人高喊要回報，在澳洲原住民社會中這指的是傳統懲罰，通常是身體上的處罰。

原住民 澳洲 艾班尼斯

延伸閱讀

反猶升溫引爆國安警報 英恐攻威脅升至嚴重

母親欲趕出家門竟引殺機 美國男子弒母後肢解遺體沖馬桶

影／動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

回顧 1992 年國中女生遭四兄弟綁架，媒體誤報「假綁架真私奔」掀爭議

相關新聞

澳洲原住民女童遇害引發暴動 總理艾班尼斯呼籲冷靜

澳洲警方今天表示，1名男子疑似在1個偏遠小鎮殺害1名5歲原住民女童，而遭當地居民毆打昏迷；警方將他逮捕送醫後，醫院外有數...

年輕人癌症暴增原因曝光？研究指加工食品與「永久化學物質」恐是關鍵

一份最新研究警告，外食中的人工添加物、日常用品中的「永久化學物質」，甚至抗生素使用，都可能悄悄增加年輕族群罹患致命癌症的風險，背後原因遠比想像中複雜。

不只陸客赴日減少...日媒：遭遇「三重打擊」日客赴陸觀光減9成

中國大陸與日本關係自去年11月起陷入低潮至今，影響陸客赴日意願。同時，日媒指出，日本人赴中國大陸旅行也在大幅減少，報導指，這亦可能是受到去年11月日相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係惡化的影響。

1歲童意外落軌！勇父跳下「肉身護子」…火車八節車廂頭上呼嘯而過

孟加拉一個火車站出現驚心動魄一幕，一名父親抱著年幼兒子下車時，因列車突然啟動，孩子不慎掉入車廂與月台的縫隙。當地傳媒報導，父親隨即也跳下軌道，以肉身護住孩子，兩人緊貼月台壁，隨著列車開出，八節車廂從他

恐怖沙塵暴襲擊印度集團結婚！36對新人逃命、多人受傷…婚禮現場夷為平地

人不能勝天！印度拉賈斯坦邦棟格縣（Rajasthan's Tonk）近日發生由極端天氣引起的意外，當地舉行集團結婚期間，強烈沙塵暴和暴雨突然襲來，婚禮現場在數分鐘內被夷為平地。原本喜氣洋洋的婚禮瞬間入

韓國Z世代「書店找真愛」 為何引發爭議？

作家韓江獲得諾貝爾獎、Z世代反科技浪潮，都讓韓國年輕人比更熱愛閱讀書籍，書店也成為尋求知音與愛情的場所。然而，書架旁邊的那人似乎蠢蠢欲動，也讓一些顧客感到無所適從。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。