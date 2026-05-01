年輕人癌症暴增原因曝光？研究指加工食品與「永久化學物質」恐是關鍵

一份最新研究警告，外食中的人工添加物、日常用品中的「永久化學物質」，甚至抗生素使用，都可能悄悄增加年輕族群罹患致命癌症的風險，背後原因遠比想像中複雜。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國「癌症研究機構」（The Institute of Cancer Research）與倫敦帝國學院（Imperial College London）研究團隊指出，20至49歲族群的癌症病例正在明顯上升。以美國為例，2010至2019年間，早發型癌症增加近15%，英格蘭2023年更有約3.1萬名年輕成年人確診，其中女性占近三分之二。

這項研究刊登在《BMJ腫瘤學》期刊（BMJ Oncology），研究顯示，乳癌、大腸癌、甲狀腺癌、肝癌、胰臟癌等11種癌症在年輕族群中呈上升趨勢。過去醫學界多將原因歸咎於肥胖，但專家強調，體重增加並非唯一的原因。

對此，研究人員提出幾個潛在因素：

超加工食品（UPFs）：現代人攝取許多超加工食品，像是加熱即食餐盒、含糖飲料、蛋白棒等，只要長期攝取，都可能增加癌前病變風險。

PFAS（永久化學物質）：這類物質常見於不沾鍋與食品包裝等，會在人體與環境中長期累積。

抗生素使用：自20世紀後期大幅增加，可能對人體長期健康造成影響。

專家推測，這些因素可能透過影響「腸道微生物群」（gut microbiome）而改變身體狀態，進一步增加罹癌風險。腸道菌群負責調節免疫與代謝，一旦失衡，便可能引發慢性發炎或細胞異常。

值得注意的是，吸菸和飲酒等傳統觀念中的風險因子，在年輕世代已經下降，卻仍無法阻止癌症上升趨勢，顯見罹癌可能是多重原因造成。研究主要作者賈西亞－克洛薩斯（Montserrat García-Closas）表示，癌症通常不是單一原因造成，而是多重因素長期累積的結果。她強調，雖然肥胖仍是目前最明確的風險，但仍有大量未知因素待釐清。

專家呼籲，除了加速研究找出真正原因外，各國政府也應優先處理肥胖問題，並審慎檢視日常化學物質與飲食型態對健康的長期影響。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康