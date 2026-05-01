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吉隆坡台校正體字教學 維繫台灣文化認同紐帶

中央社／ 吉隆坡1日專電

馬來西亞吉隆坡台灣學校以正體中文教學為核心，是教育部在東南亞設立的4所台校之一。透過完整課綱與多語學習，在大馬多元文化社會中維繫台灣教育脈絡，成為連結台馬的重要教育據點。

台灣在東南亞設有4所台灣學校，分別位於吉隆坡、越南胡志明市、印尼雅加達及泗水。其中，創立於1991年的吉隆坡台校，是長期在海外推動教育與文化傳承的重要據點。

今天適逢創校35週年校慶暨運動會，台商與國際生家長，以及駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表共同出席，強化校園認同與文化連結。

駐馬代表連玉蘋說：「吉隆坡台校是台灣在海外的重要教育殿堂，更是台灣教育在海外的櫥窗。」

●正體中文教學延續台灣教育體制

吉隆坡台校校長鄭雅芬告訴中央社記者，台校延續台灣教育體制，採用108課綱與台灣版本教科書，以正體中文為主要教學語言，以素養導向培養學生解決問題與建立適應未來能力，強化知識應用與生活連結。

走進校園，走廊與布告欄張貼正體中文標語，各年級教室白板標示值日生姓名，閱讀區陳列大量正體中文書籍，營造完整語言學習環境，學習情境與台灣校園接軌。教師除教授正體中文書寫，也透過圖文講解字形演變與文化意涵，讓學生在海外持續深化對台灣文化的理解。

●三語教學兼顧在地與國際接軌

吉隆坡台校設有幼兒園、小學部、國中部與高中部，除台商子女外，也包括馬來西亞籍及其他國籍學童，共約12個國家及地區學子就讀。校方推動華語、英語與馬來語三語並行教學，兼顧在地融入與國際接軌。

國小五年級課堂中，教師以生活化方式教授馬來語，透過問候、購物等情境練習，學生分組進行角色扮演，以簡單句型互動對話，在反覆練習中熟悉語感，建立在地溝通能力。

鄭雅芬指出，學校長期推動國際教育交流，與台灣各大學建立合作關係，並與當地國際大學簽訂結盟計畫，促進資源共享與學生交流。透過跨校合作，銜接台灣升學體系，也拓展國際視野，在多語與跨文化環境中培養全球移動能力。

●延續台灣認同與文化價值

台校的設立源於台商南向發展的需求。董事長王金欉表示，台商當年最關心的是子女教育，若缺乏學校，家庭難以安頓，教育也難以銜接。「在這樣的背景下，一群人做出困難卻堅定的決定，為下一代建立屬於自己的學校。」

在此基礎上，台校逐步發展出以台灣文化與公民教育為核心的課程內容，引導學生認識台灣民主發展與公民參與的重要性，培養公共意識與責任感。校方指出，從選舉制度、言論自由到多元社會價值，皆融入教學，使學生在海外仍能理解台灣社會運作的核心精神。

此外，校園透過班級自治、公共討論與團隊合作等日常教育，強化價值實踐，讓學生在學習過程中體會尊重差異、理性對話與自我表達。

吉隆坡台灣學校創校迄今35年，從早年回應台商子女教育需求，發展為融合正體中文教學、三語教育與國際交流的學習場域。在多元文化環境中，台校持續累積教育與文化的深層影響，正如校方所言，許多改變或許不易察覺，卻已在校園中逐步發酵，成為學子邁向未來的重要養分。

教育部 中文 越南

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