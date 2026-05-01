聽新聞
0:00 / 0:00
日本男子襲學生與警察5傷 逃逸2天後落網
日本東京都福生市44歲男子高林輝行這週涉嫌攻擊學生與警察，造成5人輕重傷之後逃逸並被通緝。東京都警視廳今天依殺人未遂罪嫌，在千葉縣逮捕這名逃犯。
日本放送協會（NHK）報導，東京都警視廳說明，犯嫌上月29日涉嫌使用像是鐵鎚的物品，在福生市餐廳的用地內，多次毆打兩名高中生的臉部。
東京都警視廳也指出，犯嫌襲擊這兩名高中生之後，疑似持刀威脅趕來現場的警察，並用農業噴霧器朝警察噴灑液體，導致兩名高中生與3名警察輕重傷。
警方也指出，犯嫌在事發之後沒多久，疑似從自家後門逃逸。警方接著以涉嫌試圖殺害高中生為由發布通緝，追查他的下落，接著在今天下午4時過後於千葉縣習志野市內一間公寓的房間逮捕他。
犯嫌面對調查時供稱「並未打算殺害對方」，否認犯案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。