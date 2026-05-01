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日本男子襲學生與警察5傷 逃逸2天後落網

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本東京都福生市44歲男子高林輝行這週涉嫌攻擊學生與警察，造成5人輕重傷之後逃逸並被通緝。東京都警視廳今天依殺人未遂罪嫌，在千葉縣逮捕這名逃犯。

日本放送協會（NHK）報導，東京都警視廳說明，犯嫌上月29日涉嫌使用像是鐵鎚的物品，在福生市餐廳的用地內，多次毆打兩名高中生的臉部。

東京都警視廳也指出，犯嫌襲擊這兩名高中生之後，疑似持刀威脅趕來現場的警察，並用農業噴霧器朝警察噴灑液體，導致兩名高中生與3名警察輕重傷。

警方也指出，犯嫌在事發之後沒多久，疑似從自家後門逃逸。警方接著以涉嫌試圖殺害高中生為由發布通緝，追查他的下落，接著在今天下午4時過後於千葉縣習志野市內一間公寓的房間逮捕他。

犯嫌面對調查時供稱「並未打算殺害對方」，否認犯案。

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