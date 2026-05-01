日本旭山動物園職員被捕後 園區開放迎遊客

日本警方昨天逮捕北海道旭山動物園一名涉嫌在園內焚燒妻子遺體的男員工後，動物園今天起開放迎接遊客，不過由於調查人員仍在辦案，園內焚化爐周邊被列為禁止進入的區域。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，旭山動物園33歲員工鈴木達也涉嫌在園內焚燒妻子遺體，昨天被警方依毀損遺體的嫌疑逮捕。

犯嫌今年3月底左右，涉嫌把33歲妻子鈴木由衣的遺體運到動物園內並燒毀遺體。犯嫌昨天被捕後面對調查時供稱，「沒錯」，承認犯案。

調查相關人士表示，犯嫌先前疑似威脅妻子「把妳燒到什麼都不剩」，並在被捕前曾告訴警方，「在動物園營業時間之外的晚上，於園內棄屍」。

由於調查當局持續追查這起案件，使旭山動物園延後到今天開園，而今天上午能看到約100名遊客在動物園門口等待開園，其中不乏帶著孩子來參觀的民眾。

一名來自東京的媽媽帶著2個兒子入園，她表示，聽聞事件之後，「雖然會感到不安，不過先前就聽說這間動物園很好，而且兒子也相當期待，所以還是決定過來」。

關於旭山動物園職員被捕隔天開園，旭川市長今津寬介告訴媒體，「挽回信任是第一要務。將與職員共同合力打造遊客能享受其中的動物園」。

旭川市政府表示，在現場勘驗結束前，園內焚化爐周邊被列為禁止入內的區域。警方先前調查園內焚化爐時，發現犯嫌妻子遺體的一部分。

旭山動物園於1967年由市政府設立，是日本最北端的動物園，以展現動物自然行為與能力的「行動展示」聞名，像是企鵝散步等活動，可以近距離觀看企鵝搖頭晃腦的可愛模樣，廣受遊客喜愛，2025年度吸引約133萬人次造訪。