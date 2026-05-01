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不只陸客赴日減少...日媒：遭遇「三重打擊」日客赴陸觀光減9成

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2025年1月，大陸陝西西安「大唐不夜城」街區，遊客觀看以詩人李白為原型創作的情景劇。（新華社資料照）
2025年1月，大陸陝西西安「大唐不夜城」街區，遊客觀看以詩人李白為原型創作的情景劇。（新華社資料照）

中國大陸與日本關係自去年11月起陷入低潮至今，影響陸客赴日意願。同時，日媒指出，日本人赴中國大陸旅行也在大幅減少，報導指，這亦可能是受到去年11月日相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係惡化的影響。

共同社4月30日報導，日本大型旅行社中國遊負責人透露，由於預約取消激增、日本航班減少，日本客人減少了9成。該負責人指，旅遊業一直為促進日中相互理解發揮作用，但來自中國大陸的訪日遊客也同時減少。

該負責人指，包含航班減少導致的座位短缺、赴陸旅遊降溫、中東局勢惡化引發的燃料費漲價，「三重打擊的強烈逆風猛刮」。上述負責人也提到，現在仍在飛的有限航班，已被商務乘客和陸客占滿，沒有團客進入的空間。「只要日中關係不改善、航班不增加，就很難恢復。」

報導提到，去年日本的赴陸遊客人數剛恢復到新冠疫情前2019年水準的一半。但在業者著手擴充各種旅遊項目後，雙方關係又轉惡化。

去年11月以後，在上海的日本遊客團有一半被取消。上海1家大型旅行社的日本業務負責人分析，大概是出於對安全方面的擔憂。日客人數同比約減少7成。在高市涉台言論之後，大陸官方呼籲民眾避免赴日，大陸的航空公司宣布減少赴日航班。據陸媒指，今年3月，從大陸出發的航班有2,691班被取消，取消率約達50%。

在中國大陸旅遊景點工作的日語導遊也面臨收入減少、失業危機。具有知名兵馬俑景點的陝西西安，所有直航航班都已停飛。1位用日語帶團講解約30年的57歲大陸導遊失望表示「今年1個日本遊客都沒能接到」；北京1名男導遊也說，3月以後幾乎沒有日本客人，收入減少了9成。

上海 大陸 陸客

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