驚險畫面曝！1歲童下火車意外落軌…勇父急跳下「肉身護子」

孟加拉一個火車站出現驚心動魄一幕，一名父親抱著年幼兒子下車時，因列車突然啟動，孩子不慎掉入車廂與月台的縫隙。當地傳媒報導，父親隨即也跳下軌道，以肉身護住孩子，兩人緊貼月台壁，隨著列車開出，八節車廂從他們上方駛過，兩人幸運生還。

據當地《每日太陽報》4月30日報導，這家人乘坐的提塔斯通勤列車從婆羅門巴里亞前往拜拉布，列車延遲約一個半小時才抵達。到站後，父親抱著1歲孩子下車時，列車突然再度開動，導致幼兒從其手中滑落軌道。

月台上的目擊者目睹全程卻來不及介入。車站售票員Falu Mia表示，該父親反應極快，馬上跳下軌道緊抱孩子並壓低身體，父子倆才得以在狹窄空間中倖存。事件發生時，車上其他乘客協助孩子的母親安全下車。待列車完全駛離後，周圍民眾紛紛上前關心，並為父親的迅速反應鼓掌。

現場影片隨後在社交媒體上廣泛流傳，許多網友讚揚這位父親的勇氣與臨危不亂，稱其為英雄。

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文章授權轉載自《香港01》