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威尼斯美術雙年展開幕前夕 評審團集體請辭

中央社／ 羅馬30日專電

距離威尼斯國際美術雙年展開幕僅剩10天，雙年展國際評審團今天宣布集體請辭。義大利媒體認為，可能與近期延燒的戰爭國參展爭議有關，今年俄羅斯館將重返雙年展，以色列藝術家也將參展。

第61屆威尼斯國際美術雙年展5月9日即將登場，官網今晚發布消息指出，今天收到國際評審團的集體辭職信，包括評審團主席法卡斯（Solange Farkas），及所有成員波特（Zoe Butt）、歐賽（Elvira DyanganiOse）、庫茲馬（Marta Kuzma）、扎佩里（GiovannaZapperi）。

義大利艾吉新聞社（AGI）報導，評審團做出集體請辭的驚人決定，是在威尼斯雙年展董事會主席布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）同意為俄羅斯提供展館及讓以色列藝術家參展之後，此舉已引起持續數週的爭議。

AGI報導，自烏克蘭戰爭以來，這是俄羅斯藝術家首次重返威尼斯雙年展，引發歐盟與義大利政府高度關注。歐盟威脅要削減資助，義大利文化部長朱立（Alessandro Giuli）昨天也下令派遣督察人員前往了解狀況。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，評審團辭職的時機巧妙，義大利文化部正派出督察在威尼斯調查俄羅斯館參展事件，顯示雙年展主席布塔福科的決定恐未獲得文化部長朱立的同意。

安莎通訊社（ANSA）報導，鑒於國際評審團集體請辭，今年雙年展決定設立2座由觀眾票選的「獅子獎」（Leoni dei Visitatori），並將頒獎典禮從開幕的5月9日，延後到閉幕的11月22日。

2座「觀眾獅子獎」將頒發給「最佳參展藝術家」及「最佳國家館」。所有正式參展國家（包括俄羅斯和以色列）均有資格角逐獎項，具體名單以官方公布為準。

根據威尼斯雙年展行政單位說明，凡在雙年展期間持票參觀的觀眾都可投票，票務系統將驗證觀眾的參觀記錄，每位持票觀眾可為這兩個獎項各投一票。

本屆威尼斯雙年展主題為「小調」（In MinorKeys），由已故總策展人庫厄（Koyo Kouoh）構思。

歐盟 俄羅斯 義大利

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