恐怖沙塵暴襲擊印度集團結婚！36對新人逃命、多人受傷…婚禮現場夷為平地

人不能勝天！印度拉賈斯坦邦棟格縣（Rajasthan's Tonk）近日發生由極端天氣引起的意外，當地舉行集團結婚期間，強烈沙塵暴和暴雨突然襲來，婚禮現場在數分鐘內被夷為平地。原本喜氣洋洋的婚禮瞬間入混亂，36對新人被迫中斷儀式倉皇逃命，部分婦孺更被倒塌的支架擊中受傷。

集團結婚熱鬧非凡 惡劣天氣突襲擊

據《今日印度》於4月28日報導，當日下午3時拉賈斯坦邦棟格縣的集團結婚現場非常熱鬧，現場搭起多個帳篷，36對新人及數百名賓客正舉行慶祝活動，眾人聚集在空地上慶祝，等待著能源部部長希拉拉爾·納加爾（Heeralal Nagar）到來，氣氛非很嗨。沒料到婚禮舉行到一半時，天氣突然急劇惡化，強風突然襲來，而且迅速演變成激烈旋風及沙塵暴。

36對新人倉皇逃命 多人受傷、婚禮暫停

根現場影片可看到，這場沙塵暴威力驚人，短短數分鐘內就將整個婚禮會場夷為平地，帳篷被連根拔起，各種物品被吹到附近田野裏，結婚禮物也散落在各處。36對新人被迫中斷結婚儀式，眾人倉皇逃命，在試圖逃離的過程中，一些兒童和婦女被帳篷的金屬管擊中受傷。

眾人倉皇逃命，在試圖逃離的過程中，一些兒童和婦女被帳篷的金屬管擊中受傷。（網上影片截圖）

沙塵暴過後，隨之而來的是傾盆大雨，不僅擾亂了慶祝互動，也讓新人和賓客心情大受影響。最後部長希拉拉爾·納加爾仍有到場，為新人們送上了祝福之餘，也安撫民眾情緒。

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文章授權轉載自《香港01》