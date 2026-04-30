油價漲及地緣政治難料 法國人夏天傾向就近省錢度假

中東能源運輸受阻，法國有航空公司取消大量航班。專家說，燃料成本可能占廉價航空票價的4成，業者很難承受漲價。同時，部分法國人正調整夏季度假計畫，傾向前往更近、更便宜的地點。

伊朗南方的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通遲未恢復正常，法荷航空集團（Air France-KLM）旗下泛航航空（Transavia）宣布取消未來數週的數百個航班，理由是煤油價格上漲，及從波斯灣國家進口遇到困難。

法國新聞台（franceinfo）報導，煤油是航空業的關鍵燃料，由於仰賴進口、煉油能力有限及價格上漲，這種燃料特別容易受到國際局勢緊張影響。

夏季是法國人出遊旺季，在中東戰爭局勢仍存不確定性之際，煤油短缺的可能性浮上檯面。法國政府將於5月6日召集航空公司代表開會討論。

巴黎政治學院（Sciences Po）教授暨能源議題專家布羅斯（Thierry Bros）說，煤油是提煉原油過程中的副產品，和柴油一樣，法國或歐洲很少生產，因此很依賴進口，也因此特別受國際危機影響。

自美國與以色列今年2月底聯手攻擊伊朗以來，機票價格持續上漲，對航空公司來說，煤油漲價會直接影響其財務平衡。

布羅斯解釋，在廉航機票票價中，燃料成本占比可能多達4成，在利潤已很低的情況下，這些公司更難承受燃料價格上漲。

法國政府發言人兼能源事務權理部長布勒容（MaudBregeon）本週稍早試圖安撫大眾，稱未來數週沒有煤油短缺的風險，且若遇嚴重困境，法國的燃料戰略儲備中也包含部分煤油。

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）說，他將與航空業者會面，檢視夏季營運的準備工作；他表示，法國的煤油有「略多於20%」是從波斯灣國家進口，但法國將提升煉油能力，也已許可國內煉油廠提高產量。

解放報（Libération）引用法國觀光聯盟（AllianceFrance Tourisme）調查數據報導，基於油價和通貨膨脹率雙雙上漲，以及地緣政治不穩定，有些法國人改變夏季度假計畫，傾向前往不遠、花費更少的地方，或縮短天數。

多達86%受訪者堅持要度假，但71%選擇留在法國境內，比2025年多3個百分點。

觀光研究顧問公司Protourisme總經理阿里諾（DidierArino）說，中東衝突剛爆發時，有些法國人受困海外，或不得不花大錢買機票回國，這多少已影響法國人夏季前往外國度假的意願，現在人們還擔憂機票漲價、航班取消。

根據法國旅遊業者協會（Seto）數據，過去2個月以來，國外旅遊預訂量已驟減約20%。