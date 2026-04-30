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泰議員國會秀榴槤 質疑網紅低價促銷衝擊農民收益

中央社／ 曼谷30日專電
泰國人民黨議員克里特昨天在國會展示榴槤並秤其重量，批評網紅日前低價販售榴槤的定價方式不切實際，且可能衝擊市場。圖／路透社
泰國人民黨議員克里特昨天在國會展示榴槤並秤其重量，批評網紅日前低價販售榴槤的定價方式不切實際，且可能衝擊市場。圖／路透社

泰國人民黨議員克里特昨天在國會展示榴槤並秤其重量，批評網紅日前低價販售榴槤的定價方式不切實際，且可能衝擊市場。此前，有網紅在網路上以每顆100元泰銖（約新台幣97元）的價格促銷榴槤，遭批低價傾銷，影響農民收益。

由於中國需求疲軟及他國競爭，主要銷往中國的泰國榴槤現正面臨生產過剩的威脅，因此當局鼓勵轉向直播平台販售，但售價也因此跟著大幅降低。

泰國知名網紅平莉派（Pimrypie；本名：Pimradaporn Benjawattanapat）日前在網上直播販售榴槤，每顆只賣100泰銖，遠低於市價的700至800泰銖，吸引數十萬人觀看直播。

不過，該直播活動結束後，隨即引發外界批評低價傾銷恐衝擊市場。對此，商務部澄清，100泰銖的優惠價格是為了推廣較低品種等級的榴槤，以協助農民因應今年產量超過33%的困境，並指這些榴槤不符合出口標準。

泰詢問者（Thai Enquirer）今天報導，泰國在野黨人民黨（People's Party）議員克里特（Krit Silapachai）昨天帶了一箱共3顆榴槤到國會，並拿出磅秤秤榴槤重量，批評網紅日前低價販售榴槤的定價方式不切實際，且可能衝擊市場。

克里特也指出，商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）參與直播促銷活動「時機不當」，並警告可能削弱市場信心。他所指的是蘇帕吉出現在網紅銷售榴槤的直播影片中。

針對批評，泰國商務部長蘇帕吉表示僅出現在直播畫面中，但並無參與活動細節。同時解釋說，該網紅販售的榴槤已經成熟，外形也較不美觀，但果肉和口感俱佳，適合小型家庭購買。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，網紅平莉派坦承，她所發起的「100泰銖榴槤促銷活動」，是為了幫助農民販售生產過剩的榴槤，但最終自己虧損超過1000萬泰銖。她強調，此舉是為了支持面臨產量過剩的榴槤農民，目的是提升大眾對農業危機的關注，而非擾亂市場價格。

克里特表示，農民正面臨著不斷成本上漲的壓力，包括化肥、農藥和燃料等，而中間商，特別是中資的包裝廠，幾乎掌握了價格的主導權。他也指責貿易商提前收購果園及提早採摘，以獲取更好的價格，卻因此降低榴槤的品質。

另一政黨勇敢道德黨（Klatham Party）的眾議員帕利克（Pai Leeke）則質疑100泰銖的定價是否合理，並警告可能會誤導消費者，他呼籲政府改善農業管理，穩定價格，並加強改革。

泰國 國會 榴槤 價格 農民

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