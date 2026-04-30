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旭山動物園疑見部分人體 日警聲請逮捕令
日本北海道旭川市的旭山動物園一名男員工涉嫌殺妻焚屍，警方已經就此聲請逮捕令。這名職員的妻子仍然下落不明，警方調查園內的焚化爐過後，發現疑似為人體一部分的物體。
日本放送協會（NHK）與北海道放送（HBC）今天報導，調查相關人士透露，警方本月23日獲報得知一名旭川市30多歲的女性失蹤，備案人為該女性的親屬。
警方接著找上這名失蹤女性的丈夫了解情況。這名女性的丈夫是旭山動物園的員工，他告訴警方，「我把妻子的遺體遺棄在動物園內的焚化爐，並且花了數小時焚燒屍體」。
警方表示，詳細調查園內焚化爐等地之後，發現疑似為人體一部分的物體。
NHK採訪調查相關人士得知，警方已經依涉嫌毀損遺體為由，聲請逮捕這名員工的逮捕令。
警方將持續確認疑似遭毀損的遺體，並調查事件的詳細經過。
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