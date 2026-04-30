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在太空釀造清酒 僅此一瓶以2200萬元成交

中央社／ 東京30日綜合外電報導

太空中發酵而成的一小瓶日本清酒，最近以1億1000萬日圓（約新台幣2200萬元）的驚人價格售出。這瓶清酒的日本製造商正在探索於月球釀酒的可能性。

法新社報導，日本清酒製造商「獺祭」（DASSAI）與航太公司三菱重工業合作，打造特製的發酵設備，並把這套設備連同清酒原料送上國際太空站（ISS）。

這兩間公司今天發布聯合聲明表示，清酒發酵過程於去年11月在國際太空站內，模擬月球重力的環境中進行。

這批酒醪今年2月被運回地球後，於3月在日本被精製成116毫升的日本清酒，接著被裝入100毫升的瓶子內。

而這瓶在太空釀製的清酒，最終以1億1000萬日圓出售給一名匿名的買家。

而其餘的16毫升清酒，則被業者保留下來用於測試。

在太空釀造的清酒，喝起來有什麼風味？獺祭發言人告訴法新社，「它帶有明顯的酸度，風味均衡且濃郁。」

而這兩家公司也表明，銷售所得將捐出，用於支持日本發展太空事業。

他們指出，「實驗結果顯示，即使處於月球重力的環境，在與地球釀造過程相近的條件下，生產清酒也是可行的。」

「獺祭」表示，希望在2050年前於月球打造清酒釀造廠，盼「提升未來月球居住者的生活品質」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

太空 日本 釀酒人 月球

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