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印度為環保推汽油加乙醇 意外加劇缺水危機

中央社／ 新德里30日專電

印度推廣清潔能源，正大力推行在汽油內加入乙醇的方式，試圖減少空氣污染，但每生產1公升乙醇，就需要消耗1萬公升的水，這讓部分地方缺水的危機加劇。

印度乙醇總產量約在182.2億公升，其中很大一部分，是在德里（Delhi）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）這些本來就缺水的地方生產。

今日印度（India Today）報導指出，種1公斤稻米需要3000公升到5000公升的水，約2.5公斤到3公斤的稻米可以產出1公升乙醇，因此生產1公升乙醇，總共需要約1萬公升的水。

印度一直積極推廣在汽油中加入乙醇，以降低印度對進口原油的依賴，而稻米是生產乙醇的關鍵材料，政府在2024-2025財政年度撥了520萬噸稻米在生產乙醇，目標是在2025-2026財政年度，將用來生產乙醇的稻米增加到900萬噸。

印度政府的智庫「印度國家轉型委員會」（NITIAayog）在其「綜合水資源管理指數」（CompositeWater Management Index）中示警，稱到2030年時，印度包括德里、班加羅爾（Bengaluru）、清奈（Chennai）在內的21個大城，地下水含量可能降到0。

印度目前幾個生產乙醇的地方，集中在少數本就缺水的地方，包括維達巴（Vidarbha）、馬拉斯沃德（Marathwada）的農民，連飲用水都不足了；另外，北方邦（Uttar Pradesh）、卡納塔卡邦（Karnataka）的乙醇工廠，也已在抽取被列為「嚴重枯竭」的地下水。

報導指出，印度現在也用甘蔗生產乙醇，但生產1公升乙醇同樣得耗費約3636公升的水，且原本種甘蔗已讓某些地方地下水的水位下降，建了乙醇工廠後，情況變得更嚴重，讓當地民眾擔心，擴大種植甘蔗來生產乙醇，將讓水資源短缺情況進一步加劇。

印度旁遮普邦（Punjab）、哈雅納邦（Haryana）的農民多年來一直被指是讓地下水耗盡的元凶，但現在這些地方的農作物如今用來生產被稱做是「綠色能源」的燃料，而類似這樣的矛盾，正在愈來愈多地方浮現。

印度許多城市開始擴大種植可用來生產能源的作物，導致面臨嚴重的水資源短缺，並影響著各地數以百萬計人的生活。

印度 缺水 環保 稻米 空氣汙染

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