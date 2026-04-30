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觀光神話敗給晶片王國！我人均GDP超車西班牙「轉折曝光」 西媒認了：我們比台灣窮

聯合新聞網／ 綜合報導
在國際貨幣基金組織（IMF）最新公布的《世界經濟展望》（WEO）報告中，截至2025年底，台灣人均國內生產毛額（GDP）已達到3萬9488 美元，正式超越西班牙的3萬8,290美元。示意圖。圖／AI生成
在國際貨幣基金組織（IMF）最新公布的《世界經濟展望》（WEO）報告中，截至2025年底，台灣人均國內生產毛額（GDP）已達到3萬9488 美元，正式超越西班牙的3萬8,290美元。示意圖。圖／AI生成

晶片經濟是否比觀光產業更具前景？台灣西班牙在經濟發展上，常被視為相似的成功案例，然而經歷了經濟起飛時期，隨著產業結構走向分歧，這兩條原本平行的發展曲線，在2025年底迎來關鍵的「分岔路」。這場被西班牙媒體喻為「晶片」對決「觀光」的經濟競賽，不僅分出了勝負，差距恐將在未來幾年內持續擴大。

根據西班牙媒體El Economista報導，在國際貨幣基金組織（IMF）最新公布的《世界經濟展望》（WEO）報告中，截至2025年底，台灣人均國內生產毛額（GDP）已達到3萬9488 美元，正式超越西班牙的3萬8,290美元。報導更直言：「也就是說，西班牙已經比台灣窮」。由於台灣精準卡位人工智慧（AI）熱潮的絕佳位置，而西班牙在該領域缺乏話語權，IMF預估，雙方人均所得差距到2031年恐將拉開至7,000美元。

台灣今日的繁榮，根植於1970年代的前瞻性布局。儘管當時面臨「資本過於密集」的質疑，政府仍堅持投身半導體產業，而1987年台積電的成立，更是關鍵轉折，創始人張忠謀提出的「晶圓代工」的獨特商業模式，讓台積電躍升為全球科技心臟。如今，台積電不僅貢獻台灣8%的GDP與12%的出口額，更掌握全球90%以上先進晶片的產能，將台灣經濟推向「密集型成長」的高峰。在AI浪潮助攻下，台灣2025年末季GDP同比增長達12.7%，創下1987年以來最佳表現。

相較之下，西班牙則陷入了「廣延型成長」的困局。西班牙長期高度依賴觀光、建築等低附加價值的服務業，即便旅遊數據亮眼帶動整體GDP，但這種增長本質是靠「有更多人工作」，而非「每個人產出的價值提升」。加上西班牙的研發支出佔GDP比例長期低於歐盟平均，導致高階人才因國內缺乏頂尖職位而被迫外移，陷入人才流失與產業平庸化的惡性循環。

分析出口組成時，對比更加鮮明。西班牙主要出口汽車、食品、工業機械與觀光服務，而台灣出口的是支撐全球數位文明的關鍵基礎建設。對西班牙而言，這項數據的逆轉雖非災難，卻是一個嚴峻的警示。它證明了經濟增長方式確實有優劣之分，且帶來的長期果實截然不同。儘管這場關於「如何創造高價值成長」的經濟長跑才剛進入下半場，但若西班牙持續將觀光視為主力引擎，並將科技投資置於次要，隨著全球科技浪潮持續推升，其與台灣之間的所得鴻溝勢必將繼續擴大。

西班牙 IMF 晶片 台灣 台積電

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