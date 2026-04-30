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2025漢克年度痛苦指數出爐！「這國」登榜首 台灣成最幸福經濟體

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國「財星雜誌」本月公布2025年漢克年度痛苦指數，台灣以2.1分的痛苦指數，被評為2025年全球最幸福經濟體。圖／法新社
美國「財星雜誌」本月公布2025年漢克年度痛苦指數，台灣以2.1分的痛苦指數，被評為2025年全球最幸福經濟體。圖／法新社

美國「財星雜誌」本月公布2025年漢克年度痛苦指數，委內瑞拉在178個國家中列在首位，為全球最痛苦的經濟體，台灣以2.1分的痛苦指數，被評為2025年全球最幸福經濟體。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）因他在全球各地擔任經濟顧問的職業生涯，而被稱為「金錢醫師」。他使用現成的經濟數據，像幫病人量測體溫一樣，衡量一個經濟體究竟有「痛苦」或「健康」。

漢克年度痛苦指數（Hanke's Annual Misery Index,HAMI）的計算方式，是將一個經濟體的年底失業率乘以2，加上通貨膨脹率與銀行借貸利率，再減掉人均實質國內生產毛額（GDP）年增率。2025年度痛苦指數的中位數為21.85，平均值為31.64。

2025年全球前十大痛苦的國家，分別為委內瑞拉、蘇丹、土耳其、伊朗、阿根廷、史瓦帝尼、南非、馬拉威、馬達加斯加與黎巴嫩。

委內瑞拉在2025年以556.4916的HAMI分數，高居全球經濟最痛苦國家之首，不僅是2025年排名榜中的最高紀錄，與2024年的第6名相比也大幅惡化。

漢克指出，馬杜洛（Nicolas Maduro）政權竊取2024年7月總統大選，並以武力打壓民主反對派，引發新一波國際制裁，切斷國家石油收益，並導致貨幣玻利瓦嚴重貶值。

委內瑞拉中央銀行最近公布的數據顯示，2025年消費者物價飆漲至475.3%，通膨率為全球最高。同時，失業率攀升至35.1%，反映這個曾經多元化的經濟空洞化。委內瑞拉貸款利率為9.4%，人均實質國內生產毛額萎縮1.6%，HAMI各項指標無一不在對委內瑞拉人造成打擊。

財星雜誌（Fortune）指出，2025年全球前十大幸福經濟體，依序為台灣、新加坡、泰國、愛爾蘭、象牙海岸、澳門、日本、卡達、布吉納法索與幾內亞比索。

台灣連續第2年躋身全球最幸福經濟體之列，HAMI得分為2.1分，為2025年排行榜中分數最低的國家。其關鍵因素是人均實質GDP成長率達9.2%，受惠於全球對台灣半導體與人工智慧（AI）硬體的龐大需求。台灣失業率僅3.3%，通膨率1.3%，銀行貸款利率為3.3%。

愛爾蘭排名躍升54個名次，從2024年的121名進步到175名，成了全球第4幸福的經濟體，也是排名進步幅度第2大的國家。愛爾蘭的經濟動能來自人均實質GDP高達11.2%的驚人成長，主要受惠於跨國企業的活動，以及愛爾蘭身為歐洲科技與製藥公司樞紐的地位。

台灣 委內瑞拉

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