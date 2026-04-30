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少子化衝擊 日本擬砍掉至少250間私立大學

中央社／ 東京30日綜合外電報導

由於少子化關係，約一半的日本私立大學沒招滿學生，日本政府財務省本月首度公布數值目標，計劃在2040年前，有必要砍掉至少250間私大，並減少約14萬名私大學生名額。

「讀賣新聞」今天報導，日本政府正在加速評估合併或廢除私大以及削減私大學生名額。而日本政府文部科學省（相當於教育部）認為調整私校規模已經無可避免，未來的焦點將是哪些學科領域與地區的學校退場。

相當於日本財務大臣諮詢機構的「財政制度等審議會」本月23日開會時，財務省公布縮減大學規模的方案，目標是減少250間學校。截至2024年，日本有624間私大，因此這個目標值相當於4成的私大。

而日本政府也藉由補助金協助私大營運，像是今年度就編列約3000億日圓相關預算。

日本18歲的人口從1992年的205萬人轉為下降，到2024年為109萬人，這段期間日本政府放寬限制的情況下，私大數量增加，從1992年的384所增加1.6倍。日本私立學校振興與互助事業團體去年的調查顯示，有53%的私大未招滿學生。

財務省在縮減方案說明資料中舉例，部分招不滿學生的私大的課程，出現像是「從四則運算開始，稍微進一步理解微分」以及「整理英語基本句型與be動詞」。財務省相關人士指出「有大學在教授義務教育階段的內容，令人質疑是否確保與補助金支出相符的教育品質」，主張應該大規模縮減私大。

對此，日本文部科學大臣（相當於教育部長）松本洋平本月24日在記者會表示，「這並非機械式的判斷，尋求領域與地區的平衡相當重要」。針對財務省這項提案，文科省同一天提供給財務省的相關文件指出，有必要維持培育地區產業、醫療、福利、社會基礎設施人才的大學。

儘管如此，文科省有幹部表示，「無法避免縮減私大」。而文科省規劃從補助金分配下手，重點支援能因應人工智慧（AI）、半導體等成長性領域，以及地方人才需求的大學，藉此促使難以維持營運的大學退場。

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