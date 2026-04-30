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42歲已婚！中國男日本性侵14名老翁被捕 稱犯案因「日本人面帶微笑」

香港01／ 撰文：劉耀洋
中國男赴日後對14名老翁伸出魔爪。示意圖／ingimage
中國男赴日後對14名老翁伸出魔爪。示意圖／ingimage

日本大分縣大野市生活與工作的中國籍42歲男子楊樹發（音譯），去年性侵多名日本老翁後被捕。他4月21日出庭時承認罪行並披露犯案動機及細節，稱自己曾在網絡上觀看了一段年長男性之間發生性關係的影片後，開始萌生親身嘗試的念頭，並於赴日後對14名老翁伸出魔爪。日媒稱，楊樹發在中國的妻子目前獨自養育兩名小孩，後者得知事件後，已表示會等他回來，似乎沒有離婚的打算。

日本大分放送（OBS）報導，楊樹發聲稱，他20歲左右就開始意識到自己喜歡年長男性，其後於36歲受年長男性系性關係影片啟發。檢方曾質疑他為何觀覺性愛影片還不足以滿足，後者回覆道：「我看了影片後，感到內心空虛。」

楊樹發去年約7月，以「為子女賺錢」為由獨自赴日本投靠在大野市經營農場的哥哥和大嫂。他透露，日本人的禮貌促使其將惡念付諸行動，於2025年九月開始透過在家附近散步和駕駛貨車四處轉悠來偵察周圍環境，為試圖犯罪作準備。

他犯案時會先跟老年男子攀談，之後以「擅長按摩」等理由開始按揉他們的肩膀，再伺機將雙手往對方下體挪動。他表示，自己曾嘗試對14名老翁落手，當中大約有一半人得逞。

直到2025年12月，楊樹發當時再度性騷擾一名老翁，對方事後報警處理。警員於5天後在案發現場進行調查時，遇到恰巧路過的楊樹發，並當場將其逮捕。

報道指，楊樹發在審訊過程中反省，稱他過去總是想當然地認為我做的每件事都得到了對方的同意，但他以後不會再這樣做。

檢方認為楊樹發是慣犯，要求判處他6年有期徒刑；辯論律師則表示，他在日本已被拘留了4個月，期間表現出悔意，希望法官能夠從輕發落，判刑結果將於5月19日出爐。

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文章授權轉載自《香港01》

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