快訊

女警披白紗夢碎…親友徵死亡車禍影像 怒轟肇事女大生「嘻嘻哈哈吃火鍋」

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

法國將強化外籍生支付較高學費制度 多國推行成趨勢

中央社／ 巴黎29日專電

法國政府有意進一步落實針對非歐盟學生的「差異化學費」措施，即外籍學生比本土學生繳交更多學費。這項措施引發部分批評，但法國並非特例，全球已經有多國推行類似制度。

法國於2019年實施這項制度，但部分大學採行大規模減免措施，因此制度未發揮政府預期效果。

費加洛報（Le Figaro）今天報導，法國高等教育部部長巴提斯特（Philippe Baptiste）4月稍早表示，不能再減免非歐盟學生的差異化學費。這意味著就讀學士學程的非歐盟學生一年須繳交2895歐元（約新台幣10萬7000元），而法國或其他歐盟國家學生只須繳交178歐元。

學生聯盟（Union Étudiante）在社群媒體發起於30日抗議，譴責此一決定是「基於種族主義的攻擊，要根據國籍將學生們排除在大學之外」，要求政府收回成命。

法國大學聯盟（France universités）22日也透過聲明批評高教部的決定，指這項措施「有違開放包容的人文價值」。

但報導指出，法國不是唯一實施差異化學費制度的國家，以歐洲來說，率先推行類似政策的是北歐國家。

丹麥早在2006年就終結非歐盟學生的免費待遇；瑞典、芬蘭分別於2011年、2017年跟進；挪威也於2023年效法。在這些國家，不同學校的學費差異很大，從每年數千歐元到1.5萬歐元以上都有。

德國原本也普遍免學費，但2017年巴登符騰堡（Baden-Württemberg）創下先例，針對非歐洲居民收取3000歐元學費。

在英國，外籍學生的學費向來較高，平均一年2.2萬英鎊（約新台幣94萬元），約為英籍學生的2倍。

大西洋另一端的加拿大也有類似趨勢。加拿大的國際學生今年要繳的學費約為本土學生的5倍，而10年前是3.6倍。

報導分析，外籍學生的學費接連上漲，原因在於預算。2024年5月，時任芬蘭文化部長穆塔拉（SariMultala）表示，全額收費的用意是改善高等教育機構的財務狀況。

2022年，時任挪威高教部部長博藤莫（Ola BortenMoe）也曾告訴國會，原則在於互惠，「在絕大多數情況下，挪威學生出國留學要繳學費，本地沒道理不這麼做」。

報導提到，澳洲實施類似政策，主要目的是限制外籍學生人數，由於住房短缺、生活成本增加，政府認為外籍學生過多。加拿大政府網站也說明，目標是「緩解住房、基礎設施和公共服務的壓力」，並將移民人數恢復到「可接受的程度」。

加拿大魁北克省高教部部長畢隆（Martine Biron）4月稍早接受費加洛報校園版訪問時直言：「我們想要能順利取得文憑的學生，而不是來加拿大讀了3個月就放棄或來尋求庇護的學生。」

法國移民事務專家普夫侯－蒙蒂（Nicolas Pouvreau-Monti）認為，差異化學費能防止求學變成移民途徑，此外「高額學費向外籍學生釋出強烈訊號，表明他們即將就讀的課程水準很高，因此這也有助於吸引更好的學生」。

法國高教部決定落實差異化學費制度，讓外籍學生更能為大學收入做出貢獻，並利用獎學金將外籍學生引導到人工智慧（AI）、數位技術、量子技術、生物科技等戰略領域。

法國 歐盟 外籍生

相關新聞

19歲台灣乘客企圖夾帶30隻印度星龜回台 在泰國機場被逮

泰國曼谷郵報29日報導，一名19歲的台灣乘客在泰國蘇凡納布國際機場準備飛往台灣時，被發現身上藏有30隻保育類動物印度星龜（Indian Star tortoise），隨後遭到拘留。

日本繭居族年齡增 有6旬當事人仰賴9旬親友

根據非營利組織調查，日本繭居族的平均年齡正在上升，近期調查顯示平均年齡為36.9歲，比該組織2014年開始調查時的33....

馬來西亞警掃蕩詐騙集團 逮大陸嫌犯涉愛情投資騙局

馬來西亞近年強化反詐騙力道，今年第一季從社群媒體平台刪除逾4萬則相關內容；警方從4月起展開的多起掃蕩行動，更逮捕包括中國...

愛情蟲回來了？韓國多地幼蟲現蹤 政府憂：高峰期恐提前

還沒到夏天就要面對「蟲蟲危機」？有旅遊粉專指出，近期韓國政府已在多地發現俗稱「愛情蟲」的幼蟲，時間點明顯提前，引發外界關注。今年是否會比往年更早迎來大規模出沒，也讓準備赴韓旅遊的民眾開始提高警覺。

56歲台男與妻子搭郵輪赴日觀光 涉嫌走私安非他命下船被抓

日本沖繩地區海關28日表示，一名56歲台灣籍男子偕妻子搭乘郵輪赴那霸觀光，涉嫌企圖走私含有安非他命的白色結晶1.221公克，已於27日依違反關稅法罪嫌移送那霸地檢署偵辦。

人口結構改變 德國去年新生兒約65萬4300人…降至戰後新低

德國面臨統一後第三波人口下滑，根據聯邦統計局最新數據，去年德國新生兒約65萬4300人，創下1946年來新低。分析認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。