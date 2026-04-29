19歲台灣乘客企圖夾帶30隻印度星龜回台 在泰國機場被逮

泰國曼谷郵報29日報導，一名19歲的台灣乘客在泰國蘇凡納布國際機場準備飛往台灣時，被發現身上藏有30隻保育類動物印度星龜（Indian Star tortoise），隨後遭到拘留。

該機場野生動物檢查站主管功葛利（Komkrit Pinsai）說，機場人員注意到該乘客身體活動可疑；在出境航廈安檢區詳細搜查後，工作人員發現這些印度星龜被以膠帶包裹限制活動，並裝進布袋綁到身上，以逃避檢查。

該乘客於當地時間清晨5時25分被捕；其攜帶的30隻烏龜中，一隻被發現死亡。

報導並未寫出該乘客姓名，但指出為女性，原訂搭乘越捷航空VZ568航班飛往台灣。

泰國相關當局說，印度星龜已被列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES），黑市上價格很高。該乘客被拘留在機場警局，遭控違反泰國野生動物保護法。