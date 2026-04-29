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馬來西亞警掃蕩詐騙集團 逮大陸嫌犯涉愛情投資騙局

中央社／ 吉隆坡29日專電
馬來西亞近年強化反詐騙力道，今年第一季從社群媒體平台刪除逾4萬則相關內容；警方從4月起展開的多起掃蕩行動，更逮捕包括中國籍在內多國嫌犯，涉愛情投資及性服務詐騙等案件。圖／ingimage
馬來西亞近年強化反詐騙力道，今年第一季從社群媒體平台刪除逾4萬則相關內容；警方從4月起展開的多起掃蕩行動，更逮捕包括中國籍在內多國嫌犯，涉愛情投資及性服務詐騙等案件。圖／ingimage

馬來西亞近年強化反詐騙力道，今年第一季從社群媒體平台刪除逾4萬則相關內容；警方從4月起展開的多起掃蕩行動，更逮捕包括中國籍在內多國嫌犯，涉愛情投資及性服務詐騙等案件。

大馬犯罪集團透過網路聊天室與社群媒體，以「愛情投資詐騙」手法接近，先建立情感連結，再以高報酬投資誘因，引導匯款到指定帳戶或加密貨幣錢包；部分案件結合「性服務詐騙」設局，擴大詐騙金額。

隨著詐騙活動高度依附社群平台擴散，大馬政府強化與平台業者合作，大馬社群平台2023年刪除6297則詐騙相關內容，2024年增至6萬3652則，2025年達9萬8503則；今年第一季已刪除4萬3618則。

執法部門也同步展開掃蕩行動。當地媒體包括馬來西亞「每日新聞」（Berita Harian）和中國報（ChinaPress）報導，馬六甲警方近日破獲2起案件，分別涉及虛擬性服務詐騙與愛情投資詐騙。

警方在2起行動中共逮捕44人，分別來自印尼、中國與越南，其中中國籍犯罪嫌疑人多達21人。初步調查顯示，相關犯罪集團自今年1月起在大馬運作，警方正在依詐騙與串謀等罪調查，並釐清各集團間是否存在關聯性。

此外，馬六甲警方今年迄今展開9項掃蕩行動，逮捕82人，較2025年全年41人明顯增加。

檳城方面，警方也破獲設於公寓內的詐騙機房，逮捕11人，其中包括3名中國籍犯罪嫌疑人。警方指出，詐騙集團透過偽造臉書帳號與應用程式誘騙受害人，鎖定亞洲多國目標線上詐騙，藉此牟取不法利益。

馬來西亞 詐騙集團

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