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56歲台男與妻子搭郵輪赴日觀光 涉嫌走私安非他命下船被抓
日本沖繩地區海關28日表示，一名56歲台灣籍男子偕妻子搭乘郵輪赴那霸觀光，涉嫌企圖走私含有安非他命的白色結晶1.221公克，已於27日依違反關稅法罪嫌移送那霸地檢署偵辦。
琉球新報報導，根據沖繩地區海關與那霸海上保安部說法，這名自稱攤商的男子於當地時間10日與妻子自基隆港搭乘郵輪出境，11日抵達那霸港；下船接受海關檢查時，被發現攜帶裝有安非他命的透明塑膠袋。
那霸海保12日依違反《麻藥及精神藥物取締法》涉及禁止進口規定將該男子逮捕，並於13日移送檢方。那霸海保表示，基於偵查需要，尚未公布嫌犯是否認罪。
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