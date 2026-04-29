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一塊火星岩石標本 NASA證明生命曾經存在

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】火星岩石揭露古代生命證據！美國太空總署的好奇號探測車在古老岩石中偵測到多樣化有機分子，其中辨識出21種不同的化合物，並包括類似DNA組成部分的氮雜環分子。專家指出，這些物質被保存於富含黏土的岩層中長達35億年，證實了火星具備維持生命的基礎化學條件。

瑪麗安寧3號

英國廣播公司》報導，美國太空總署的好奇號探測車在火星上發現一塊岩石樣本，科學家對其進行複雜的化學分析後，成功鑑定出21種有機分子，其中包含七種首次在火星發現的物質，並將這塊岩石命名為「瑪麗安寧3號」(Mary Anning 3)。

對此，這項發現對天文生物學具有重要意義，因為這些分子被視為生命的基礎組成部分，並證實了古代火星具備支持生物生存的環境條件。NASA科學家瓦薩瓦達表示，透過好奇號和太空團隊的最佳表現，這些有機分子再次提升了火星在古代為生命提供家園的可能性。

支持生命重要基礎

每日科學》報導，好奇號探測車在火星的古老湖床中所發現的多樣化有機分子，其中包含類似DNA組成部分的氮化合物，這些物質被完整保存在具有35億年歷史的黏土層中，顯示該行星過去具備支持生命的重要基礎。

這項任務的成功不僅揭示了火星的神祕過去，雖然仍無法直接證實外星生命的存在，但它極大提升了火星具備宜居環境的可能性，也為未來探索其他天體的太空計畫提供珍貴的技術參考。

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