愛情蟲回來了？韓國多地幼蟲現蹤 政府憂：高峰期恐提前

還沒到夏天就要面對「蟲蟲危機」了嗎？臉書粉專「不奇而遇Steven & Sia」指出，近期韓國政府已在多地發現俗稱「愛情蟲」的幼蟲，時間點明顯提前，引發外界關注。今年是否會比往年更早迎來大規模出沒，也讓準備赴韓旅遊的民眾開始提高警覺。

貼文提到，近幾年每到6、7月，「愛情蟲」幾乎遍布戶外空間，包括公園、山區、步道甚至車輛與建築表面，密集出現時畫面相當衝擊。今年在仁川桂陽山與首爾部分山區已確認幼蟲蹤跡，地方政府擔心，若氣溫持續升高，可能提早進入高峰期。

不過，粉專也提醒，目前5月前往韓國仍不需過度擔心，主要活動期仍集中在6至7月。但若行程包含登山、戶外景點，或住宿靠近山區、公園，仍建議做好心理準備，以免突如其來的蟲群影響旅遊體驗。

此外，「愛情蟲」雖外型與出現方式令人不適，但實際上不會叮咬，也沒有毒性。粉專也指出，近年韓國夏季氣候因暖化變得更悶熱、降雨不穩，從蟲害到極端天氣，都顯示環境正在改變，「旅行中的相遇，不一定都浪漫」，提醒民眾提前因應。

去年曾報導，「愛情蟲」學名為長鋏毛蚋，因交配時成雙飛行而得名，壽命極短，雄蟲約3至4天、雌蟲約1週。該物種原生於中國東南、台灣與琉球群島，韓國則是在2022年大規模蟲害中首次確認其存在。

專家指出，氣候變遷與都市熱島效應，使其逐步向北擴張並適應韓國環境。近年首爾與仁川地區通報量大幅增加，從2023年的4000多件翻倍至近萬件，顯示問題持續升溫。不過官方也強調，「愛情蟲」其實屬益蟲，能協助授粉與分解有機物，不建議濫用化學藥劑處理。