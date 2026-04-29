日本東京地鐵擬漲價 最快2028年3月實施

日本東京地鐵公司（Tokyo Metro Co.）社長小坂彰洋昨天在決算記者會上表示，正在評估於2028年3月以後調漲票價，目的是為了籌措設備投資的財源。

日本TBS電視台報導，東京地鐵昨天在記者會上指出，考慮漲價也是為了因應人事費用與材料費高漲，漲價後的收益將被用於修理鐵路設備等安全對策。

東京地鐵之後將評估具體的漲價幅度。

「朝日新聞」報導，小坂也說明，「這是為了打造中長期成長的基礎」。

關於漲價時間，小坂表示，由於需要經過日本政府國土交通省批准，「最快2028年3月，或是這個時間點之後」。

東京地鐵為了推動車站無障礙化，2023年3月已把全線車票一律調漲10日圓。

而日本首都圈已經出現鐵路公司漲價的案例，JR東日本公司與西武鐵道公司今年3月已經調漲票價，漲幅分別為平均7.1%與10.7%。