全球首名穆斯林慈濟志工 熱食援助加薩饑荒

硝煙持續瀰漫在中東地區，加薩走廊籠罩在一片飢餓求救聲中。有一名台灣人，結合土耳其滿納海國際學校、台北清真寺，和土耳其慈濟志工的力量，穿越層層障礙，從去年9月底起，為絕望的加薩家庭送上一碗碗熱湯粥。

令人動容的不僅是他們所做的這些善事，更令人驚訝的是發起人胡光中的身分背景。

來自回教家庭的胡光中，原是一名在土耳其經商的虔誠穆斯林。1999年土耳其大地震後，深受慈濟志工在穆斯林主群體當地救災的大愛精神感動，於2000年成為慈濟土耳其聯絡處負責人，並在2025年8月展開數十場為加薩民眾送餐的援助活動至今。

●為加薩募款 難民學童主動響應發起義賣

胡光中28日接受中央社專訪時回憶，去年8月，他年少時在敘利亞求學的巴勒斯坦同學告訴他有關加薩的慘況。

胡光中先組織在土耳其以敘利亞難民學童為主要就讀對象的「滿納海國際學校」（El MenahilInternational School），由學童義賣募款，再加上台北清真寺的捐款，然後透過前駐土耳其代表暨現任台北清真寺董事長鄭泰祥，找到可運送物資進入加薩的可靠聯絡管道，在加薩走廊正中心的阿茲扎偉達（Az-Zawayda），由當地志工將以善款購得的食材烹煮熱湯粥，提供給已極度營養不良的加薩民眾。

儘管食材價格因戰爭飆漲到荒謬的程度，至少，物資還能偷偷流進去。「猶太人很會做生意」，胡光中苦笑著告訴中央社：「你越急，給你的東西喊價就越高。」

更讓胡光中感嘆的是滿納海學校學童的對比反應。這些逃離戰火的貧困孩子需要慈濟基金會長期資助才能上學。但當胡光中在去年8月中提出要為加薩募款時，整所學校都沸騰了。「我們也可以做一些事情。」這些本身也在接受扶助的孩子們說。

滿納海學校教師伊伯拉罕（Amal Ibrahim）說：「加薩每一名孩子都夢想著一塊麵包和一滴水。我們想告訴他們，我們不會忽視你們。我們決定在學校夏令營中舉辦慈善義賣。」

那些難民學童拿著自己親手做的勞作或料理，在學校園遊會上義賣募款。從8月中到9月初，他們從義賣總共籌集到4436美元（約新台幣14萬元）。

台北清真寺除已透過特殊管道長期為加薩提供援助物資外，也另外再為9月熱食發放活動募得數千美元。而遠在沙烏地阿拉伯的駐地代表張治平，聽聞到兒時故友有此壯舉後，同樣立刻慷慨解囊共襄盛舉。

從去年9月底到今年2月，土耳其滿納海學校、台北清真寺和慈濟志工，總共合作為加薩地區進行了31次「水湯粥」熱食發放活動，嘉惠者超過5萬人。取餐對象多為青少年和兒童。

但胡光中並沒有停留在「發完就好」的階段。

他開始導入慈濟國際援助救災5大標準模式：直接、重點、尊重、及時、務實。

為執行直接和重點，胡光中從3月起開始造冊，將接受援助的每一戶、每一個名字、每一個孩子的需求，全都記錄下來，有憑有據有故事。然後依照善款金額，編列預算和安排實際用途。

雖然整個加薩有200多萬人，但由於胡光中手上的善款經費有限，必須量力而為，因此，目前僅針對400多戶家庭提供「食物包」。

「什麼叫尊重？」這時胡光中反問，語氣瞬間變得嚴肅起來。「有些慈善團體的卡車一開進災區，就將物資往車下丟。誰搶得到？拳頭大的、肌肉大的才拿得到。這沒有讓人感受到被尊重。」

接著胡光中又直白地說：「他明明就很渴想喝水，你現在給他蛋糕有什麼用？」因此他們選擇在現場烹煮薑黃調味米豆的熱湯粥，讓飢餓的民眾當下感受一絲飽暖，這就是及時和務實。

但由於之前發放熱湯粥時，時而發生因擠碰，導致熱湯從民眾臉手澆下的意外事件，因此，3月的2次發放活動，都已改為內有麵粉、米、鷹嘴豆、食用油、糖等糧食的食物包。

●食物餵飽一餐 教育翻轉一生

在描述完熱食發放活動後，胡光中話鋒一轉，非常堅定地告訴記者：「但食物只能餵飽一餐，教育卻可以翻轉一生。」

胡光中現正為失學兩年多的加薩兒童，著手規劃讓他們重拾書本的援助方案。

胡光中預計在加薩中部3個主要帳篷區，各搭建一個帳篷教室。每個帳篷可容納50名學童，分成上下午班。因此，3個帳篷預計能服務300名學童。除每個帳篷造價4000美元外，3個帳篷教室每月辦學基金約需4800美元。

胡光中指出，從2025年8月到2026年2月間，他已募集到4萬8337美元。扣除之前食物發放活動的支出，剩餘的1萬5000美元預計可在5月繼續發放2次。

接著從6月開始，慈濟基金會也會正式挹注資金，以擴大發放活動的嘉惠家庭戶數。

發放活動的現場宣傳單上印有3個標誌：滿納海學校、台北清真寺，和慈濟基金會。

穆斯林與佛教徒；敘利亞難民與台灣慈善團體；土耳其、加薩與台灣。這3條原本像是截然不同的軌跡，卻在戰火的陰影下交會融合在一起。

對於穆斯林出身，之前從沒想過自己有一天會穿上慈濟藍白服，後來成為慈濟全球首位穆斯林志工的胡光中來說，「很多人都想做善事，不論是從慈濟或清真寺，哪一個都可以。最終以愛為出發點的善念都是一樣的。」

胡光中的善念，讓加薩被戰火燒焦的土地，彷彿看見一株破土而出的共善嫩芽。