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台灣第一人 王宇光二度入圍英國國際舞蹈大獎決選

中央社／ 倫敦29日專電
編舞家王宇光再度入圍英國一級舞蹈場館「沙德勒之井」劇院主辦的國際舞蹈大獎新綻獎（The Bloom Prize）決選，是該獎項首見有編舞家二度入圍決選，他也是第一位進入決選的台灣編舞家。（沙德勒之井劇院提供）中央社
編舞家王宇光再度入圍英國一級舞蹈場館「沙德勒之井」劇院主辦的國際舞蹈大獎新綻獎（The Bloom Prize）決選，是該獎項首見有編舞家二度入圍決選，他也是第一位進入決選的台灣編舞家。（沙德勒之井劇院提供）中央社

在4月29日國際舞蹈節的今天，台灣藝文界再傳捷報。編舞家王宇光今年再度入圍由英國一級舞蹈場館「沙德勒之井」劇院主辦的國際舞蹈大獎並進入決選，是自2024年該獎項啟動以來，首見有編舞家二度入圍決選。

「沙德勒之井」（Sadler's Wells）藝術總監史帕丁（Alistair Spalding）告訴中央社，王宇光顯然實力強勁；二度入圍、且是連兩屆入圍國際大獎，是相當罕見現象。

「沙德勒之井」是英國「皇家芭蕾舞團」（TheRoyal Ballet）發源地，被視為「殿堂級」的國際舞蹈指標場館；王宇光領導的「微光製造」（ShimmeringProduction）是除了「雲門舞集」之外，少數曾受邀在「沙德勒之井」演出的台灣舞團之一。

在一位不願具名、熱愛舞蹈的慈善家贊助下，「沙德勒之井」於2024年啟動、並於2025年頒發首座「國際舞蹈玫瑰獎」（The Rose International Dance Prize）以及「新綻」（暫譯，The Bloom Prize）新興編舞家獎。王宇光在第一屆「新綻獎」即挺進決選，是台灣第一人。

「國際舞蹈玫瑰獎」及「新綻獎」在國際舞壇的地位堪比文學界的布克獎（The Booker Prizes），屬一級戰區。「玫瑰獎」及「新綻獎」皆兩年頒發一次，評選標準側重編舞，作品風格不限，主要差別在「玫瑰」頒發給長度至少55分鐘的中、大型舞作以及資歷逾10年的編舞家，「新綻」則獎勵資歷不超過10年的編舞家，作品長度在30至50分鐘之間。

經由來自亞、歐、美洲等世界7個不同地區、近20位專業評審層層評選，王宇光此次以舞作「人之島」（Islands），在總計42件入圍初選的作品中脫穎而出。

「人之島」是王宇光編舞系列作品「關係三部曲」的第二部曲。他上次是以「關係三部曲」的第一部曲「捺撇」（Beings）入圍「新綻獎」決選。

無論是「人之島」，或是「捺撇」，皆以「人」為核心。在「人之島」，王宇光呈現他的島國經驗，與印尼舞蹈家巴孟葛斯（Danang Pamungkas）相互挑戰、對話並自我詰問身分認同與島嶼之間的動態關係，思索在認同形成過程中，島嶼可能發揮的創造與制約力量。

「沙德勒之井」藝術總監史帕丁接受中央社採訪時提到，「人之島」不僅是編舞，整體製作更是相當出色，包括道具和燈光設計。

史帕丁指出，「國際舞蹈玫瑰獎」及「新綻獎」的評審對自身所在地區的舞蹈藝術發展皆有深入、根植於當地脈動的了解，而他們顯然認定「人之島」是近幾年台灣最傑出舞作之一。

史帕丁說，他對台灣當代舞蹈作品的印象是精巧細膩，特別是編舞。他認為，舞蹈藝術發展在台灣顯然是備受鼓勵，「看看歷年有多少台灣舞蹈藝術家來倫敦演出就知道了」，且部分藝術家在英國展演已不只一次。

史帕丁另提到，英國與台灣同為島國，島國人確實自成特色：他們有時稍嫌封閉，有時卻又尋求擺脫島國束縛、期望航向世界各地，但同時也廣納百川，期待看見來自世界不同角落的人來到島上。

「人之島」思考人是否在離開自己習慣的島嶼、習慣的視角與框架後，才有可能真正開始認識自己。史帕丁說，這樣的思索在英國不難引起共鳴。

「沙德勒之井」於4月28日，也就是國際舞蹈節前一天，舉行2027年「國際舞蹈玫瑰獎」及「新綻獎」決選名單記者會，史帕丁會後接受中央社專訪。

按規劃，進入本屆（第2屆）「玫瑰獎」決選的4部作品和進入「新綻獎」決選的3部作品將自2027年1月下旬起，在「沙德勒之井」旗下不同場館演出。評審團將在觀賞所有作品的現場演出後，於2月6日公布獎落誰家。

「人之島」訂2027年2月2至3日總計演出2場，票券擬於今年5月12日開放一般民眾訂購。

王宇光在獲劇院通知二度入圍「新綻獎」後表示，他深感榮幸，除了感謝評審肯定，也很慶幸能與這麼多來自世界各地的傑出創作者並肩而立，一同在如此重要的國際舞台探索前進。

「國際舞蹈玫瑰獎」和「新綻獎」獎金分別為4萬（約新台幣170萬元）和1萬5000英鎊。

2027年2月將是「人之島」再度於倫敦演出。「人之島」的英國首演是2024年11月，在倫敦另一個當代舞蹈指標場館The Place劇院。

雲門舞集 英國

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