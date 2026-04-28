希臘首都兩地爆槍響！傳犯嫌為89歲老翁…開槍後丟「做案原因」文件

希臘當局表示，一名持槍男性今天在首都雅典市中心一處社會安全辦公室及一棟法院大樓開槍，造成數人受傷，警方還在追緝犯嫌。希臘媒體報導，槍手是一名89歲老翁。

美聯社報導，警方表示，一名手持獵槍的犯嫌先在雅典市中心一處社會安全辦公室開槍，導致一名員工受傷。警方趕到現場後，對傷者進行急救，槍手則逃離現場。

警方表示，疑似同一名男嫌之後又到雅典市中心另一地區的法院大樓一樓再度開槍，造成多人受傷，當局在現場發現獵槍。

國營希臘廣播電視公司（ERT）釋出的畫面顯示，至少3人被救護人員從法院大樓送上救護車。

目前動機尚不明朗。希臘廣播電視公司報導，槍手在法院大樓開槍後，將裝有文件的信封扔到地板上，聲稱那些就是他做案的原因。

希臘雖允許持有槍枝，但規定相當嚴格，槍枝暴力事件相對罕見。