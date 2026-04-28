逼近10年高峰！日本麻疹病例破300例 年增逾4倍、新宿1校全學年停課

日本麻疹疫情持續升溫，官方統計顯示，今年全國感染人數已突破300例，不僅超越去年全年總數，年增達4倍以上，更逼近10年來高峰。衛生當局呼籲民眾儘速確認疫苗接種狀況，並在出現疑似症狀時避免外出。

TBS報導，根據國立健康危機管理研究機構統計，截至19日，全國醫療機構通報的麻疹感染人數已達362人，遠高於2025年全年265人，與去年同期相比增加約4.4倍，擴散速度在近10年來僅次於2019年。

富士新聞網（FNN）報導，東京的麻疹疫情同樣快速升溫，新宿區一所小學這個月曾發生麻疹群聚感染，導致全學年停課。

該所學校21日公布停課時已有18名學生感染；到了24日，感染人數增加至41名學生、6名教職員，共計47人，短短不到一週就增加了1倍以上。所有感染者都沒有海外旅遊史，後續康復情況良好。

東京的診所也感受到關於麻疹的諮詢增加，一名診所院長表示，「這兩週以來，尤其是最近一週，每天都有關於諮詢麻疹，或是疑似麻疹的患者前來就診。在我印象中，這種情況近年來幾乎不曾有過。」

隨著黃金週連假將至，人潮移動增加，令人憂心疫情進一步擴大。麻疹為高度傳染性疾病，主要透過空氣傳播，感染後約10天會出現發燒與紅疹等症狀，嚴重時可能引發肺炎等併發症。

麻疹具有極強傳染力，即使佩戴口罩或勤洗手，也很難完全預防感染，最有效的方法是接種兩劑疫苗。

厚生勞動省指出，東京都目前由於感染人數增加，可能導致短期內疫苗供應跟不上需求，但從全國層面來看，疫苗仍屬充足。民眾應確認自身是否已完成疫苗接種。此外，若出現疑似麻疹症狀，應儘量避免外出，並在就醫時採取適當防護措施，以降低病毒進一步擴散的風險。