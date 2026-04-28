快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

逼近10年高峰！日本麻疹病例破300例 年增逾4倍、新宿1校全學年停課

中央社／ 東京28日專電

日本麻疹疫情持續升溫，官方統計顯示，今年全國感染人數已突破300例，不僅超越去年全年總數，年增達4倍以上，更逼近10年來高峰。衛生當局呼籲民眾儘速確認疫苗接種狀況，並在出現疑似症狀時避免外出。

TBS報導，根據國立健康危機管理研究機構統計，截至19日，全國醫療機構通報的麻疹感染人數已達362人，遠高於2025年全年265人，與去年同期相比增加約4.4倍，擴散速度在近10年來僅次於2019年。

富士新聞網（FNN）報導，東京的麻疹疫情同樣快速升溫，新宿區一所小學這個月曾發生麻疹群聚感染，導致全學年停課。

該所學校21日公布停課時已有18名學生感染；到了24日，感染人數增加至41名學生、6名教職員，共計47人，短短不到一週就增加了1倍以上。所有感染者都沒有海外旅遊史，後續康復情況良好。

東京的診所也感受到關於麻疹的諮詢增加，一名診所院長表示，「這兩週以來，尤其是最近一週，每天都有關於諮詢麻疹，或是疑似麻疹的患者前來就診。在我印象中，這種情況近年來幾乎不曾有過。」

隨著黃金週連假將至，人潮移動增加，令人憂心疫情進一步擴大。麻疹為高度傳染性疾病，主要透過空氣傳播，感染後約10天會出現發燒與紅疹等症狀，嚴重時可能引發肺炎等併發症。

麻疹具有極強傳染力，即使佩戴口罩或勤洗手，也很難完全預防感染，最有效的方法是接種兩劑疫苗。

厚生勞動省指出，東京都目前由於感染人數增加，可能導致短期內疫苗供應跟不上需求，但從全國層面來看，疫苗仍屬充足。民眾應確認自身是否已完成疫苗接種。此外，若出現疑似麻疹症狀，應儘量避免外出，並在就醫時採取適當防護措施，以降低病毒進一步擴散的風險。

東京 疫苗 疫情 麻疹 日本

延伸閱讀

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

醫示警肺炎使身體大不如前 接種預防守護健康

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

相關新聞

逼近10年高峰！日本麻疹病例破300例 年增逾4倍、新宿1校全學年停課

日本麻疹疫情持續升溫，官方統計顯示，今年全國感染人數已突破300例，不僅超越去年全年總數，年增達4倍以上，更逼近10年來...

富士山「非正式登山路徑」驚見人骨 警方鑑定身分、暫無他殺跡象

日本富士山驚現人骨。靜岡縣警方今天表示，日前接獲登山客通報後展開搜索，已在山區尋獲疑似人類骨骸，目前正進行鑑定並比對失蹤...

日本旭山動物園疑有棄屍！男員工曾威脅妻「燒到什麼都不剩」 日警追查延後開園

日本北海道旭川市旭山動物園一名男員工宣稱在園內遺棄妻子的屍體後，警方今天持續搜索這名男員工的住家。受到這起事件影響，旭川...

泰國提升旅遊品質 93個免簽國擬縮減至57國

泰國政府擬將免簽國家名單從93國縮減至57國，並研議將原本60天免簽證措施縮短為30天，當局表示，此舉旨在加強對遊客的審查，藉此提升旅遊品質。

ChatGPT解東京、京都大學考題 分數超越真人榜首

日本頂尖學府東京大學與京都大學今年入學考試題目，交由生成式人工智慧（AI）ChatGPT作答，成績超越實際考生榜首。相較...

西班牙遊樂設施繩索斷裂！4人91公尺高空急墜 重撞鋼柱畫面曝

塞維亞四月節（Feria de Abril）是西班牙最熱鬧、最受歡迎的年度慶典，舉行為期一周的市集，會有身穿傳統服飾的當地民眾跳舞表演、美食美酒、遊樂園等，然而這場快樂盛事近日蒙上陰影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。