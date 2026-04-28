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香川政夫芬蘭談武道精神 空手道大師班座無虛席

中央社／ 赫爾辛基28日專電
日本空手松濤連盟（JKS）首席師範、黑帶九段香川政夫在赫爾辛基主持大師班，指導學員練基本功。中央社
日本空手松濤連盟（JKS）首席師範、黑帶九段香川政夫在赫爾辛基主持大師班，指導學員練基本功。中央社

日本空手松濤連盟（JKS）首席師範、黑帶九段香川政夫（Masao Kagawa）日前受邀訪問芬蘭主持大師班，全場座無虛席。

空手道在全球逾190個國家皆有道館，根據世界空手道聯盟（WKF）統計有超過1億人習藝，香川政夫是目前宣揚此運動的推手之一。此行他從比利時出發，途經荷蘭，以赫爾辛基作為歐洲巡迴的最後一站。

他對中央社說，空手道能跨越語言與文化在全球落地生根，靠的從來不是勝負，而是從內心長出的那份強大。

香川出身大阪，現任帝京大學（Teikyo University）空手道部師範。他曾以選手身分參加國際賽事，也長年在帝京大學培育頂尖選手。

記者問到在國外，很多人將空手道視為運動或格鬥技巧，是否失去練習空手道的本質？

他表示：每個人對空手道的理解和學習動機不同。

空手道的精神在於「武道精神」，透過學習這股精神來克服自身的軟弱；人生充滿歧路與困難，面對起伏，透過空手道強化內心，並對他人保有體貼與溫柔，這種溫柔其實與強大是相通的。

香川直言，空手道的本質在於練基本功，不論時代如何更迭、身體機能如何隨年齡衰退，都不應動搖的核心。他說，時代在走，技術在演進，但基本功（Kihon）和「形」（Kata）從來不會因此消失；沒有兩者兼顧，就成了無本之木，唯有紮穩根基，才談得上破格。

看年輕一代的空手道練習者，香川坦承既有憂慮，也看見希望。他說，現在的孩子很靈巧，但能夠堅持的不多，缺乏毅力與耐心，往往在最要緊的時候選擇放棄。他強調，追求技術精進是無窮的，沒有「這樣就夠了」的終點，每個人都藏著旁人無法想像的可能，「希望他們去挑戰，讓才華開花」。

香川與空手道的緣分，始於一場感動。他對中央社說，小時候他從大阪第一次搭新幹線北上，看到哥哥拿下日本空手協會（JKA）全國大賽冠軍，他感動不已，隔天就開口要哥哥教他空手道。

大師班的主辦人，現任芬蘭JKS首席教練黑道六段林斯潘（Lisa-Lee Greenspan）說，6歲在日本第一次見到香川踢腿，當下就告訴父親：「我想踢成那樣。」沒想到數十年後，她把他請到赫爾辛基。她說，在榻榻米之上，人人皆平等。所謂達到巔峰，並不是贏得金牌，而是成就更好的自己。強調專注與投入，並無論如何，都能持之以恆地在道場練習。

現場學員中，2025年北歐空手道錦標賽優秀國家隊，18歲的歐內瓦·奧拉塔洛（Onerva Alatalo）已練空手道近11年。她的姐姐最先接觸空手道，父親跟著加入全家一起練。奧拉塔洛說，在道館裡父親不是父親，是訓練夥伴。

當問到香川對想入門空手道者有什麼建議時，他說「空手道能讓你由內而外建立自信，形成對待人生的態度。這是我習武一生，最想傳遞的事。」

香川政夫於赫爾辛基主持大師班。中央社
香川政夫於赫爾辛基主持大師班。中央社

凡納莫（Vanamo）、亞尼（Jani）及歐內瓦（Onerva）。奧拉塔洛（Alatalo）一家同練空手道。中央社
凡納莫（Vanamo）、亞尼（Jani）及歐內瓦（Onerva）。奧拉塔洛（Alatalo）一家同練空手道。中央社

大師班學員認真練習，香川政夫在前指導。中央社
大師班學員認真練習，香川政夫在前指導。中央社

空手道大師班主辦人芬蘭JKS首席教練黑道六段林斯潘（Lisa-Lee Greenspan）接受訪問。中央社
空手道大師班主辦人芬蘭JKS首席教練黑道六段林斯潘（Lisa-Lee Greenspan）接受訪問。中央社

歐洲 日本 比利時 芬蘭

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