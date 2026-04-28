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人工智慧成雙面刃？日民調：65%認為AI讓人更幸福 近半憂思考力下降

中央社／ 東京28日專電
日本朝日新聞社公布一項針對人工智慧（AI）的全國民意調查結果，顯示多數民眾對AI抱持正面期待，65%受訪者認為AI「會讓人更幸福」，但同時對影響存有疑慮，47%受訪者認為使用AI恐將導致「思考力下降」。AI機器人示意圖。圖／AI生成
日本朝日新聞社公布一項針對人工智慧（AI）的全國民意調查結果，顯示多數民眾對AI抱持正面期待，65%受訪者認為AI「會讓人更幸福」，但同時對影響存有疑慮，47%受訪者認為使用AI恐將導致「思考力下降」。AI機器人示意圖。圖／AI生成

日本朝日新聞社公布一項針對人工智慧（AI）的全國民意調查結果，顯示多數民眾對AI抱持正面期待，65%受訪者認為AI「會讓人更幸福」，但同時對影響存有疑慮，47%受訪者認為使用AI恐將導致「思考力下降」。

調查指出，有65%受訪者認為AI「會讓人更幸福」，高於30%認為「不會讓人更幸福」。其中，以30多歲族群最為樂觀，有78%認為AI會讓人更幸福，70歲以上僅52%，顯示出明顯世代差異。

如今，AI已經被廣泛應用於智慧型手機與家電等日常用品，對於使用AI是否會影響思考能力，認為「會下降」的人最多，占47%，另有32%認為「不會改變」，僅18%認為反而會「提升思考力」。若以年齡來看，各年齡層皆以「會下降」的比例最高，均在4至5成之間。

對於AI帶來的未來，整體而言48%偏向樂觀、41%偏向悲觀。男性（56%）較女性（41%）更為樂觀。50歲以下族群過半持樂觀看法，其中40多歲達62%最高；相對地，70歲以上則有51%表達悲觀。

進一步分析顯示，在對未來持悲觀看法者中，有61%認為思考力會下降，57%認為AI無助於提升幸福感。

另一方面，關於「AI終有一天會超越人類智慧」這一點帶來的威脅程度，認為「構成威脅」的比例高達78%，認為「不是威脅」的僅有20%。即使在對AI未來持樂觀看法者中，仍有73%抱持此一憂慮。

在文化面向上，對於AI創作是否能被視為藝術作品，65%表示「不認同」，僅28%表示認同。男性認同度（31%）略高於女性（24%）；年齡層方面，60歲以上有超過7成不認同，而30至40多歲族群中，認同比例接近4成。

此外，整體有74%受訪者表示對AI「有興趣」（高度興趣、某種程度感興趣），其中男性（33%）對AI表現出「高度興趣」的比例明顯高於女性（17%），男性30歲以下族群更接近5成。

本次調查以全日本隨機抽樣3000名選民為對象，採郵寄方式進行，有效回收1827份，回收率為61%。

日本 民調 AI

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