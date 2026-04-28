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富士山「非正式登山路徑」驚見人骨 警方鑑定身分、暫無他殺跡象

中央社／ 東京28日專電
日本富士山驚現人骨。靜岡縣警方今天表示，日前接獲登山客通報後展開搜索，已在山區尋獲疑似人類骨骸，目前正進行鑑定並比對失蹤人口。通往富士山山頂的所有登山步道目前仍處於冬季封閉狀態，將於7月起陸續開放。美聯社資料照
日本富士山驚現人骨。靜岡縣警方今天表示，日前接獲登山客通報後展開搜索，已在山區尋獲疑似人類骨骸，目前正進行鑑定並比對失蹤人口。通往富士山山頂的所有登山步道目前仍處於冬季封閉狀態，將於7月起陸續開放。美聯社資料照

日本富士山驚現人骨。靜岡縣警方今天表示，日前接獲登山客通報後展開搜索，已在山區尋獲疑似人類骨骸，目前正進行鑑定並比對失蹤人口。通往富士山山頂的所有登山步道目前仍處於冬季封閉狀態，將於7月起陸續開放。

靜岡電視台報導，警方指出，一名日本男性登山客26日下午約2時報案稱「發現人骨」，警方隨即派員搜索，並於今天上午約11時在須走口5合目西南方約2300公尺處發現骨骸。

警方表示，發現地點位於須走路線與御殿場路線之間的中間區域，屬於非正式登山路徑。現場附近沒有發現鞋子或其他裝備，雖有疑似衣服的布片，但沒有可確認身分的物品，骨骸性別與年齡也暫時無法判定，後續將透過鑑定釐清身分，並與既有失蹤案件進行比對。

初步研判，現場未見可疑跡象，暫時不認為涉及刑事案件，將以攀登富士山後通報失蹤的人員為主，持續進行身分比對。

另一方面，富士山今年的開山期間出現調整。每日新聞報導，靜岡縣知事鈴木康友昨天在記者會上宣布，靜岡縣側須走口預計與山梨縣側吉田口統一於7月1日開山；富士宮口與御殿場口則維持7月10日開山，所有路線閉山時間均為9月10日，最終仍將視除雪與登山步道狀況，於6月下旬正式拍板。

靜岡縣當局指出，過去10年來，靜岡縣內3條登山路線與山梨縣側開山日期時常不一致，導致須走路線與吉田路線於8合目（約海拔3400公尺）匯合處，曾發生靜岡側封山，但登山客誤往須走方向下山的情況。為了避免混亂，今年決定同步開山。

在管理方面，靜岡縣表示，去年導入的每人4000日圓入山費（約新台幣800元）及完成事前學習的「富士山測驗」制度將持續實施。

同時，官方手機應用程式「靜岡縣FUJI NAVI」也將升級，新增可查詢從目前位置至山小屋與休息設施所需時間功能。入山手續將透過應用程式辦理，預計自5月8日起開放申請。

日本 富士山

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