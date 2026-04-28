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日本旭山動物園疑有棄屍！男員工曾威脅妻「燒到什麼都不剩」 日警追查延後開園

中央社／ 東京28日綜合外電報導
北海道旭山動物園驚爆棄屍案。（圖／翻攝Google Maps)
北海道旭山動物園驚爆棄屍案。（圖／翻攝Google Maps)

日本北海道旭川市旭山動物園一名男員工宣稱在園內遺棄妻子的屍體後，警方今天持續搜索這名男員工的住家。受到這起事件影響，旭川市政府已決定這座動物園延到5月1日開園。

「朝日新聞」報導，旭川市長今津寬介今天在記者會說明，「這是個艱難的決定，使計劃在29日與30日造訪動物園的遊客產生極大困擾，我以管理設施的立場致歉」。

旭山動物園為了撤走冬季期間使用的圍欄以及塗裝作業等，原定在本月8日到28日休園，並接著於29日對外開放，但旭山動物園一名男員工本月稍早向警方供稱在園內的焚化爐遺棄妻子的屍體後，北海道警方便依涉嫌棄屍展開搜索。

今津指出，延後兩天開園會影響園內的餐廳與商店，「將評估補償園內店家採購食材的費用或商店員工的人事費用等，會充分保護業者與從業人員的生活」。

日本北海道放送（HBC）報導，北海道警方今天持續派員進入男子的住家等地蒐證。

調查相關人士透露，這名男子在妻子失蹤前，曾經威脅妻子稱「燒到什麼都不剩」。

調查相關人士表示，警方幾乎已經搜索完焚化爐周邊的區域，但未找到佐證他妻子生死的證據，目前正在調查這名男子是否曾用過焚化爐。

動物園 日本 北海道

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